Für GZSZ, Alles was zählt und Co: Agentur sucht in Leipzig nach neuen Schauspielern

Leipzig - Ihr wolltet schon immer mal vor der Kamera stehen und in großen Serien wie " Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ", " Alles was zählt " oder "Die Eifelpraxis" mitspielen? In Leipzig könnt Ihr Euch bei einem offenen Casting ausprobieren und Euer Talent unter Beweis stellen.

Vor Ort werden professionelle Fotos von Euch gemacht. © PR

Talent-Scouts der UFA Base kommen am Samstag, dem 22. November, in die Messestadt.

Im Shopping-Center Höfe am Brühl suchen sie zwischen 13 und 18 Uhr im Untergeschoss neben New Yorker nach frischen Gesichtern und neuen Talenten. Dabei kommt es nicht auf die Erfahrung an. Jeder kann sich vorstellen.

Dafür müsst Ihr zuerst vor Ort einen kurzen, digitalen Fragebogen ausfüllen. Dann werden professionelle Fotos für eine eigene Sedcard gemacht, bevor Ihr vor die Videokamera dürft.

Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig. Ihr könnt auch kurz entschlossen beim Casting antreten. Das Mindestalter ist sieben Jahre. Alle, die unter 16 Jahre alt sind, benötigen das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten.