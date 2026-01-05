Am Connewitzer Kreuz: Böller landet in Menschengruppe, 20-Jähriger erblindet auf einem Auge

Leipzig - Die rücksichtslose Böllerei zum Jahreswechsel hat weiterhin Folgen: Wie die Polizei nun mitteilte, verlor ein 20-Jähriger in der Silvesternacht in Leipzig auf einem Auge sein Augenlicht. Er hatte in einer Gruppe gestanden, als in dieser plötzlich ein Böller landete.

Die Silvesterböllerei hatte für einen 20-Jährigen aus Leipzig schwere Folgen: Als ein Böller in einer Menschengruppe explodierte, wurde der Mann am Auge verletzt und verlor auf diesem sein Augenlicht. © Sebastian Willnow/dpa

Der Vorfall ereignete sich den Ermittlern zufolge gegen 0.10 Uhr im Bereich der Kochstraße am Connewitzer Kreuz. Der 20-Jährige soll dort in einer größeren Menschengruppe gestanden haben, als ein Unbekannter einen Böller in diese warf.

Der Sprengkörper explodierte und verletzte den jungen Mann dabei so schwer am Auge, dass dieser noch in der Nacht in einem Fachkrankenhaus notoperiert werden musste.

Die Bemühungen der Ärzte waren jedoch vergebens: Das Augenlicht auf dem verletzten Auge konnte nicht gerettet werden.

Dass der Fall erst jetzt zutage kommt, ist laut der Behörde dem Fakt geschuldet, dass er erst am Sonntag der Kriminalpolizei gemeldet wurde.

Diese ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung.