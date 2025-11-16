Große "Sachsentrance"-Party mit Speeddating in Leipzig: So könnt Ihr kostenlos hin

Leipzig - Am 22. November verwandelt sich der anona ICEDOME in Leipzig in einen heißen Dancefloor. Und Ihr könnt kostenlos dabei sein!

Eis-Party vom Feinsten: Bei "Sachsentrance" kann bis in die Morgenstunden geskated werden. © PR

Nach dem Motto "Sachsentrance on ICE" darf zwischen 20.30 und 2 Uhr das Tanzbein geschwungen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr mit Schlittschuhen auf dem Eis oder mit Sneakern auf der regulären Tanzfläche unterwegs seid - beides ist möglich.

Die DJs itsadisasta und clju_2k sorgen den Abend über für mitreißende Klänge, in den letzten zwei Stunden vor dem Party-Ende übernimmt dann RaverPik mit einem waschechten Abschluss-Rave.

Aber das ist noch nicht alles: "Sachsentrance" fungiert auch als Speeddating-Event. Je nachdem, welches Armband man sich aussucht, signalisiert man den anderen Besuchern seine Absicht: Suche nach Flirts, nach Freunden, WG-Mitbewohnern oder einfach einer guten Zeit? Alles ist möglich.

Im Vorverkauf kosten die Tickets 15 Euro, an der Abendkasse müsst Ihr dann 17 Euro zahlen. Für die optionale Leihe von Schlittschuhen vor Ort kommen dann noch mal 5 Euro dazu. Oder Ihr versucht Euer Glück einfach beim TAG24-Gewinnspiel!