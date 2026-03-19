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"Ich werde nicht aufhören": Sarah Connors klares Statement gegen Rechts in Leipzig

Sarah Connor verarbeitet in ihren Songs jegliche Art von Emotionen und da kommen einige auf, erzählt sie ihren rund 9500 Fans in der Leipziger Arena.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Sie ist nicht nur für ihre starke Stimme bekannt. Ob Liebe, Scheitern oder Weltschmerz: Sarah Connor (45) verarbeitet in ihren Songs jegliche Art von Emotionen und da kommen einige auf, erzählte sie ihren rund 9500 Fans in der Leipziger QUARTERBACK Immobilien ARENA.

Sarah Connor machte mit ihrer großen Arena-Tour am Mittwoch in Leipzig Halt.
Sarah Connor machte mit ihrer großen Arena-Tour am Mittwoch in Leipzig Halt.  © Nico Schimmelpfennig

"Ich möchte Euch daran erinnern, was für ein Glück wir haben, dass wir in einem Land leben, in dem wir unsere Meinung frei sagen können", so die Vierfach-Mama am Mittwochabend.

Nicht nur ihre Meinung ist es, die manche Menschen dazu bewegt, teils sehr verletzende Kommentare zu verfassen.

"Nicht immer habe ich Lust mir das gefallen zu lassen". Ihre Antwort darauf war der Song "FICKA".

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Darin befindet sich unter anderem die Zeile "Ist mir scheißegal, was ihr schreibt, ihr Ficka.
Denn irgendwer hat immer, immer, immer was zu meckern"

Im Hintergrund spielten Hasskommentare auf den riesigen Bildschirmen ab.

"Riesig" beschreibt Sarah Connors Show wohl perfekt. Sie war fulminant, strotzte vor Energie und überraschte auf ganzer Linie. Wohl bemerkt über zwei Stunden lang.

Ihre Schlussworte nutzte sie dann nochmal für ein ernstes Thema. "Ich werde nicht aufhören meine Bühne zu nutzen und mich klar gegen Rechts zu positionieren und für Minderheiten einzusetzen und gegen homophobes Verhalten und gegen Rassismus", stellte die 45-Jährige klar.

Zur Unterstützung hatte sie unter anderem Tänzerinnen mit dabei.
Zur Unterstützung hatte sie unter anderem Tänzerinnen mit dabei.  © Nico Schimmelpfennig
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Satte 2,5 Stunden ging ihre Show.
Satte 2,5 Stunden ging ihre Show.  © Nico Schimmelpfennig

Private Einblicke und 2,5 Stunden Bühnen-Power

Einige Outfitwechsel waren natürlich auch in der Show inbegriffen.
Einige Outfitwechsel waren natürlich auch in der Show inbegriffen.  © Nico Schimmelpfennig

Bereits zu Beginn versprach die Sängerin, "es wird heiß und es wird lang." Nach 2,5 Stunden Power-Programm kann man dazu nur sagen: Eingehalten.

Neben Songs aus ihrem neuen Studioalbum "Freigeistin" spielte Sarah Connor natürlich auch altbekannte Lieder, wie "Vincent", "Wie schön du bist", "Bonnie & Clyde" und "Ich wünsch dir".

Begleitet hatten sie neben ihrer Band auch sechs Tänzerinnen und Tänzer, denen Sarah in absolut nichts nachstand.

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Zwischendurch gab es dann auch noch kleine Anekdoten aus ihrem Privatleben. Besonders schwer sei der Mutter der Auszug ihrer beiden großen Kinder gefallen.

"Ich lag zu Hause in den Betten und habe an ihren Kissen gerochen", erzählte sie von dieser schmerzhaften Erfahrung, die ebenfalls in einem Song verarbeitet wurde. Ein Glück kehren ihre Schützlinge auch immer wieder nach Hause zurück.

Insgesamt 15 Arenakonzerte gibt die Sängerin im Frühjahr 2026.
Insgesamt 15 Arenakonzerte gibt die Sängerin im Frühjahr 2026.  © Nico Schimmelpfennig

Die Show war absolut sehenswert und doch ist es wohl Sarah Connors verblüffenden Stimmgewalt in Verbindung mit den tiefgründigen Texten, die ihre Fans zu Tausenden in ihre Konzerte zieht.

Titelfoto: Montage: Nico Schimmelpfennig

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