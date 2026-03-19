"Ich werde nicht aufhören": Sarah Connors klares Statement gegen Rechts in Leipzig

Leipzig - Sie ist nicht nur für ihre starke Stimme bekannt. Ob Liebe, Scheitern oder Weltschmerz: Sarah Connor (45) verarbeitet in ihren Songs jegliche Art von Emotionen und da kommen einige auf, erzählte sie ihren rund 9500 Fans in der Leipziger QUARTERBACK Immobilien ARENA.

Sarah Connor machte mit ihrer großen Arena-Tour am Mittwoch in Leipzig Halt. © Nico Schimmelpfennig

"Ich möchte Euch daran erinnern, was für ein Glück wir haben, dass wir in einem Land leben, in dem wir unsere Meinung frei sagen können", so die Vierfach-Mama am Mittwochabend.

Nicht nur ihre Meinung ist es, die manche Menschen dazu bewegt, teils sehr verletzende Kommentare zu verfassen.

"Nicht immer habe ich Lust mir das gefallen zu lassen". Ihre Antwort darauf war der Song "FICKA".

Darin befindet sich unter anderem die Zeile "Ist mir scheißegal, was ihr schreibt, ihr Ficka.

Denn irgendwer hat immer, immer, immer was zu meckern"

Im Hintergrund spielten Hasskommentare auf den riesigen Bildschirmen ab.

"Riesig" beschreibt Sarah Connors Show wohl perfekt. Sie war fulminant, strotzte vor Energie und überraschte auf ganzer Linie. Wohl bemerkt über zwei Stunden lang.

Ihre Schlussworte nutzte sie dann nochmal für ein ernstes Thema. "Ich werde nicht aufhören meine Bühne zu nutzen und mich klar gegen Rechts zu positionieren und für Minderheiten einzusetzen und gegen homophobes Verhalten und gegen Rassismus", stellte die 45-Jährige klar.