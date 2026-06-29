Jeder Fehler heißt absaufen: Wasser-Wettkampf an sächsischem Badesee

Rackwitz - Bei den aktuellen Temperaturen käme dieses Event gerade richtig. Doch ein wenig müssen sich alle noch gedulden, bis die "Wibit Aqua Games" am Rackwitzer See bei Leipzig steigen.

Wer loslässt, fällt ins Wasser. © PR

300 Wasserratten werden am 29. August auf dem Wasser-Parcours an den Start gehen und in 60 Teams über die Qualifikation bis ins Finale vordringen wollen.

So schnell wie möglich müssen die 5er-Gruppen in direkten Duellen verschiedenste Hindernisse überwinden. Es geht um Teamgeist, Geschicklichkeit, Ausdauer und Strategie. Denn wer übermütig ist, klatscht schnell ins Wasser - und kassiert Strafsekunden.

Aktuell gibt es noch Early-Bird-Tickets für 25 Euro pro Person, schon bald wird die nächste Phase mit einem Preis von 35 Euro gestartet. Alle Infos und Anmeldeoptionen findet Ihr unter wibitsports.com.

Doch nicht nur Sportskanonen kommen auf ihre Kosten. Ein ganztägiges Sommerfestival wartet auf alle Besucher - mit Foodtrucks, Chill Areas, Musik und einer Beachparty ab 19 Uhr - kostenlos und direkt am Wasser.