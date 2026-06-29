Jeder Fehler heißt absaufen: Wasser-Wettkampf an sächsischem Badesee
Rackwitz - Bei den aktuellen Temperaturen käme dieses Event gerade richtig. Doch ein wenig müssen sich alle noch gedulden, bis die "Wibit Aqua Games" am Rackwitzer See bei Leipzig steigen.
300 Wasserratten werden am 29. August auf dem Wasser-Parcours an den Start gehen und in 60 Teams über die Qualifikation bis ins Finale vordringen wollen.
So schnell wie möglich müssen die 5er-Gruppen in direkten Duellen verschiedenste Hindernisse überwinden. Es geht um Teamgeist, Geschicklichkeit, Ausdauer und Strategie. Denn wer übermütig ist, klatscht schnell ins Wasser - und kassiert Strafsekunden.
Aktuell gibt es noch Early-Bird-Tickets für 25 Euro pro Person, schon bald wird die nächste Phase mit einem Preis von 35 Euro gestartet. Alle Infos und Anmeldeoptionen findet Ihr unter wibitsports.com.
Doch nicht nur Sportskanonen kommen auf ihre Kosten. Ein ganztägiges Sommerfestival wartet auf alle Besucher - mit Foodtrucks, Chill Areas, Musik und einer Beachparty ab 19 Uhr - kostenlos und direkt am Wasser.
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Die Schladitzer Bucht befindet sich am Ostufer des Schladitzer Sees, westlich von Rackwitz. Für die 15 Kilometer lange Strecke vom Leipziger Zentrum aus braucht man etwa 25 Minuten mit dem Auto und 40 Minuten per Rad.
Titelfoto: Bildmontage: PR