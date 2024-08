Leipziger Wasserfest schrumpft immer weiter: "Das war schon lange so gewollt!"

Leipzig - Das Wasserfest in Leipzig blickt auf eine lange Tradition zurück. Mit den Jahren wurde es immer größer, zumindest bis Corona kam. Seitdem schrumpfte es radikal und scheint heute nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein. Wieso die Pandemie aber nicht der Auslöser war, erklären die Veranstalter.

So habe zwar Corona einen Anteil daran, dass das Wasserfest so schnell schrumpfte, sei aber nicht der Auslöser für das Umdenken gewesen.

Ob der Veranstalter die Ausdünnung bestätigen kann? "Ja, kann ich und das war schon lange so gewollt", überraschte Sabine Heymann, die Vorstandsvorsitzende vom Wasser-Stadt-Leipzig e.V., auf TAG24-Anfrage.

Vergangenes Wochenende fand das 24. Wasserfest in Leipzig statt. Wie früher sah es allerdings nicht mehr aus.

Der Glanz des Wasserfests scheint verflogen. © Wasserfest Leipzig

Trotzdem war nicht alles so gewollt: "Ja, das Leipziger Entenrennen vermissen wir auch. […] Doch der personelle Aufwand ist enorm", blickte Sabine Heymann auf eines der Highlights des Festes zurück.

Man müsse wieder an die Sachsenbrücke zurückkehren und dort nicht nur Infrastruktur schaffen, sondern diese auch noch finanzieren. "Und dann kommt noch hinzu, dass die Umweltbehörde nicht so richtig Spaß daran haben wird, dass wir Plaste in das Wasser werfen", auch wenn jede einzelne Ente im Anschluss wieder rausgeholt werde.

Doch keine Sorge, ganz abgeschrieben hat der Verein das Kult-Rennen auf dem Wasser noch nicht. Es wird schon an einem Entenrennen 2.0 im Lindenauer Hafen getüftelt.

Auch wenn das Wasserfest wohl in Zukunft nicht mehr an die Veranstaltung von früher anknüpfen könne und wolle, darf man sich auf die Zukunft freuen:

"Dieses Jahr hatten wir eine sehr beachtliche Feuershow am Karl-Heine-Kanal", erinnerte die Vorstandschefin. "Hier wollen wir auch künftig eher sichtbar wasserbezogen agieren. Eine Idee dazu ist zum gerade vergangenen Wasserfest mit Partnern des Vereins schon geboren."