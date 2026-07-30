Matthias Reim feiert Jubiläum von "Verdammt, ich lieb dich!", und Ihr könnt gratis dabei sein

Leipzig - Verdammt, wie die Zeit vergeht! 35 Jahre ist es inzwischen her, seit Matthias Reim (68) mit seinem Debütalbum und dem Über-Hit "Verdammt, ich lieb dich!" zum Star wurde. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, macht der Sänger nun für gleich zwei Konzerte in Leipzig Halt - und Ihr könnt gratis dabei sein!

Matthias Reim (68, rechts) ist am Samstag und Sonntag zu Gast in Leipzig. Für das Konzert am Sonntag könnt Ihr nun Tickets gewinnen! © Milan Schmalenbach/Semmel Concerts

Denn TAG24 verlost 2 × 2 Tickets für den Auftritt der Schlagerlegende am Sonntag auf der Parkbühne im wunderschönen Clara-Zetkin-Park.

Mit der Jubiläumstour feiert Matthias Reim nicht nur den Erfolg seines größten Hits, sondern auch die Veröffentlichung seines Debütalbums "REIM". 1990 erschienen, verkaufte sich die Platte mehr als 1,5 Millionen Mal. Neben "Verdammt, ich lieb dich!" beinhaltete es auch die Single-Auskopplungen "Ich hab' geträumt von dir" und "Ganz egal", die ebenso zu Klassikern geworden sind - und beim Jubiläum natürlich nicht fehlen dürfen.

"Die Fans dürfen sich auf alle zehn Songs des Mega-Albums REIM freuen, die an diesem Abend in voller Länge und in derselben Reihenfolge der Track-List gespielt werden", heißt es vorab zum Konzert am Sonntag. Ergänzt werde das Ganze durch ein Best of aus 35 Jahren Matthias Reim.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich eine Mail mit dem Kennwort "Verdammt" an [email protected] senden. Einsendeschluss ist Freitag, der 31. Juli, 12 Uhr.