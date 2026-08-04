Mit Song darüber, was passiert, "wenn Ihr zu viel deutsches Bier trinkt": Lamb of God bringen Haus Auensee zum Kochen
Leipzig - Gipfeltreffen der Metalszene am Montagabend im Leipziger Haus Auensee: Die Groove-Legenden von "Lamb of God" hatten zum Tanz geladen und gleich noch einige ihrer Freunde mitgebracht. Besonders Sänger Randy Blythe (55) zeigte sich dabei in bester Stimmung und widmete einen Song sogar dem wunderbaren deutschen Bier.
Oder vielmehr den Folgen davon, wenn man zu viel Gerstensaft zu sich genommen hat, wie er in der Ankündigung zum Song "Set to Fail" (Deutsch: Zum Scheitern verurteilt") erklärte.
"Dieser Song handelt davon, was passiert, wenn Ihr zu viel starkes, deutsches Bier trinkt", witzelte der Sänger und sorgte damit für jede Menge Lacher unter den zahlreichen angereisten Metalheads. "Nichts gutes kann dabei herauskommen, das wissen wir alle."
Tatsächlich setzt sich der Song mit selbstzerstörerischem und toxischem Verhalten auseinander und liefert dabei, typisch "Lamb of God", eine äußerst kritische Perspektive, bei der kein Blatt vor den Mund genommen wird.
Der Frontmann schien am Montagabend jedoch durchaus zum Spaßen aufgelegt, versuchte sich hier an ein paar Deutsch-Vokabeln ("Scheiße!" und "So heiß!") und bedankte sich immer wieder bei den Fans, die trotz der Hitze im Haus Auensee fleißig mitmachten.
"Lamb of God" in Leipzig: Den absoluten Höhepunkt gab's als krönenden Abschluss
Von Minute eins der Show hatte der Sänger das Publikum fest im Griff, animierte sie bei Hits wie "Laid To Rest" und "Walk With Me In Hell" immer wieder zum Mitsingen und Mitmachen.
Natürlich durften auch einige Tracks des neuen Albums "Into Oblivion" nicht fehlen. So fanden sich unter anderem der Titeltrack, das groovige "Blunt Force Blues" sowie das thrashige "Parasocial Christ" auf der Setlist. Die Gitarristen Mark Morton (53) und Willie Adler (50) lieferten zwischendurch ein wunderbar blues-iges Duett, während Drummer Art Cruz (38) solo für Tanzstimmung sorgte.
Auf eine Zugabe verzichteten die US-Amerikaner, lieferten stattdessen zum Abschluss mit dem Über-Hit "Redneck" den absoluten Höhepunkt des Abends. Die Fans lieferten dabei noch einmal alles, starteten einen großen Circle Pit vor der Bühne und übernahmen immer wieder den Chorus für Blythe.
Als Unterstützung hatten sich "Lamb of God" für ihre wohl einzige Club-Show in diesem Jahr in Deutschland hohen Besuch hinzugezogen. So waren nicht nur "Fit For An Autopsy" dabei, sondern auch "Bleed From Within" sowie "Thy Art Is Murder", die allesamt für mächtig Stimmung bei den Zuschauern sorgten.
Titelfoto: IMAGO/ZUMA Press Wire