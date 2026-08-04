04.08.2026 06:18 Mit Song darüber, was passiert, "wenn Ihr zu viel deutsches Bier trinkt": Lamb of God bringen Haus Auensee zum Kochen

Die Metal-Legenden von Lamb of God waren am Montagabend zu Gast im Leipziger Haus Auensee. Besonders Sänger Randy Blythe zeigte sich dabei in bester Stimmung.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Gipfeltreffen der Metalszene am Montagabend im Leipziger Haus Auensee: Die Groove-Legenden von "Lamb of God" hatten zum Tanz geladen und gleich noch einige ihrer Freunde mitgebracht. Besonders Sänger Randy Blythe (55) zeigte sich dabei in bester Stimmung und widmete einen Song sogar dem wunderbaren deutschen Bier.

"Lamb of God" um Sänger Randy Blythe (55) waren am Montagabend zu Gast im Leipziger Haus Auensee. (Archivbild) © IMAGO/ZUMA Press Wire Oder vielmehr den Folgen davon, wenn man zu viel Gerstensaft zu sich genommen hat, wie er in der Ankündigung zum Song "Set to Fail" (Deutsch: Zum Scheitern verurteilt") erklärte. "Dieser Song handelt davon, was passiert, wenn Ihr zu viel starkes, deutsches Bier trinkt", witzelte der Sänger und sorgte damit für jede Menge Lacher unter den zahlreichen angereisten Metalheads. "Nichts gutes kann dabei herauskommen, das wissen wir alle." Tatsächlich setzt sich der Song mit selbstzerstörerischem und toxischem Verhalten auseinander und liefert dabei, typisch "Lamb of God", eine äußerst kritische Perspektive, bei der kein Blatt vor den Mund genommen wird. Leipzig Tragödie an der Kiesgrube Kleinpösna: Vermisste 41-Jährige tot geborgen Der Frontmann schien am Montagabend jedoch durchaus zum Spaßen aufgelegt, versuchte sich hier an ein paar Deutsch-Vokabeln ("Scheiße!" und "So heiß!") und bedankte sich immer wieder bei den Fans, die trotz der Hitze im Haus Auensee fleißig mitmachten.

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