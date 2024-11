Mysteriöses Treiben in Leipziger Location: Was wird hier vorbereitet?

Leipzig - Das Jahr klingt allmählich aus, die Temperaturen purzeln in den Keller. Doch im Leipziger Westen ist es gerade richtig heiß. Denn in und um den Felsenkeller spielen sich derzeit mysteriöse Dinge ab. TAG24 hat Mäuschen gespielt und lüftet hiermit die ersten Geheimnisse einer so noch nie da gewesenen Veranstaltung.