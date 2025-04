"Neue Ära": Leipziger Firmenlauf zieht um

Leipzig - Bislang startete der Leipziger Firmenlauf am Cottaweg im Bereich des Trainingszentrums von RB Leipzig . In diesem Jahr gibt es eine Änderung.

Auf dieser Strecke wird 2025 gerannt. © PR/Firmenlauf Leipzig

Für das am 25. Juni stattfindende Laufevent mit rund 20.000 Teilnehmern aus mehr als 1000 Unternehmen musste die Strecke wegen Bauarbeiten an der Zeppelinbrücke geändert werden.

Neuer Startbereich wird die Festwiese vor der Red Bull Arena sein, teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Es sei ein "bedeutender Wendepunkt" und der "Auftakt zu einer neuen Ära", hieß es.

Beginnend auf der Festwiese geht es über den Elsterradweg östlich des Elsterbeckens nach Norden bis zur Landauer Brücke. Dort geht es nach rechts und weiter nach Süden auf der Straße Am Sportforum, vorbei am Fußballstadion. Am Arenaparkplatz geht es nach links Richtung Waldstraßenviertel, und dann rings um die Quarterback Immobilien Arena.

Weiter geht es nun entgegengesetzt am Stadion vorbei und an der Kreuzung Goyastraße auf den Stadionumlauf. Entgegen dem Uhrzeigersinn endet die fünf Kilometer Strecke am Westeingang des Fußballtempels.

Bei der Planung der Strecke seien Straßenverkehr, ÖPNV, Anwohner und Umweltschutz einbezogen worden, "um Einschränkungen für die Stadt so gering wie möglich zu halten".