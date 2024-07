PiNK, Roland Kaiser und Peter Maffay in Leipzig: Hier kommt es tagelang zu Einschränkungen

Wegen der Konzerte von Roland Kaiser (72) ab 19.15 Uhr am Freitag und Peter Maffay (74) ab 19.45 Uhr am Samstag werde die Ausnahmesituation in den Straßen in Nähe des Stadions auch in den Folgetagen bestehen bleiben.

Zusätzlich kommt es zu Sperrungen ringsum die Red Bull Arena. © Jan Woitas/dpa

Um Einsatz- und Rettungswege sowie den Schutz der Anwohner gewährleisten zu können, kommt es ab Mittwoch zu zusätzlichen Halteverboten und Sperrungen.

Aufgrund der geringen Zahl an Parkplätzen in Stadionnähe rät die Stadt anreisenden Besuchern, die ausgeschilderten "Park-and-Ride-Parkplätze" an der Neuen Messe, am Schönauer Ring, in der Plovdiver Straße, in Lausen und am Völkerschlachtdenkmal zu nutzen.

Des Weiteren empfehle man die Nutzung von Bussen, Straßenbahnen und Nahverkehrszügen. Bei allen drei Konzerten gilt das Ticket für jeweils vier Stunden davor und danach als Fahrkarte.

Die regulären Linien werden bis in die Nacht durch Sonderlinien und zusätzliche Fahrten ergänzt.