Robbie Williams, Hans Zimmer, Olaf Schubert: Das ist 2025 in Leipzigs Arenen los

Leipzig - Die Vorbereitungen auf das Konzert- und Veranstaltungsjahr 2025 sind in vollem Gange. Zahlreiche große Namen wie Robbie Williams (50), Hans Zimmer (67) und Olaf Schubert (57) haben für die kommenden zwölf Monate einen Besuch in Leipzigs Arenen angekündigt. Die Betreiber blicken gleichzeitig auf ein positives 2024 zurück.

Auch der Versuch, mit einem K-Pop-Event ein neues Format in der Messestadt zu etablieren, wurde abgeblasen, weil die Erwartungen nicht erreicht werden konnten. "Die Ausfälle hatten ein paar negative Effekte, aber so etwas gehört in der Branche dazu."

"Wir blicken auf ein solides Jahr", so Franke, der zugleich eine Diskrepanz zwischen Soll und Ist ansprach. So mussten die Auftritte von Luciano (30) und den Scorpions abgesagt werden. Der Auftritt von RIN & Schmydt wurde ins Haus Auensee verlegt.

Freuen sich auf ein starkes 2025: Die Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft Matthias Kölmel (links) und Philipp Franke sowie Event- und Marketingmanagerin Iris Rackwitz. © ©ZSL GmbH, Fotograf: Christian Modla

"Hip Hop, Rap und Rock sind insbesondere gefragt", erklärte Event- und Marketingmanagerin Iris Rackwitz.

Was die Betreiberin ebenfalls bemerkt: Immer mehr junge Künstler gastieren inzwischen in der Arena. "Sie spielen immer schneller in den großen Hallen." So laden beispielsweise Finch (34) und Nina Chuba (26) am 24. und 30. Oktober zum Tanz.

Ebenfalls im Trend: Lesungen und Podcasts. Star-Autor Sebastian Fitzek (53) macht es in der kommenden Woche vor. Im Rahmen der Buchmesse wird am 28. März dann Till Reiners (39) in der Arena lesen. Am 24. Februar sind zudem Leonie Bartsch und Linn Schütze mit ihrem Podcast "Mord auf Ex" zu Gast.

Hans Zimmer wird mit seiner Filmmusik am 21. Oktober für große Momente sorgen. Alphaville (29. April) und Karat (8. November) haben sich bereits mit Jubiläumsshows angekündigt. Ordentlich die Lachmuskeln beanspruchen werden unter anderem Olaf Schubert (25. Januar), Torsten Sträter (58, 13. Mai) und Teddy (41, 25. und 26. Mai).

"Mit den Sportevents haben wir wieder an die 100 Veranstaltungen und dabei ist vieles für die zweite Jahreshälfte noch in Planung", sagte Philipp Franke freudig. "Ich glaube, das wird ein tolles Jahr. Ein starkes 2025", ergänzte Iris Rackwitz.