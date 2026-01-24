Schlager-Ikone Michelle über Kollegen: "Gibt nicht viele, die sich über die nächsten Jahre halten"
Leipzig - Das war's. "Zum letzten Mal Leipzig", stellte Michelle (53) am Freitagabend in der QUARTERBACK Immobilien ARENA fest. Doch sie konnte natürlich nicht gehen, ohne ein letztes Mal Klartext zu sprechen.
"In diesem Jahr finde ich, gibt es für mich im deutschsprachigen Bereich nicht allzu viele Künstler, wo ich der Meinung bin, dass sie sich wirklich über die nächsten Jahre halten", begann die Sängerin.
Doch bei einem ist sie sich "sehr, sehr, sehr sicher, weil er ein talentierter, junger Mann ist, der alles mitbringt, um sehr, sehr viel Erfolg zu haben", lobt Michelle ihn bei ihrem offiziell letzten Konzert in der Messestadt.
Gemeint ist damit niemand geringeres als ihr Verlobter Eric Philippi (29) - der Michelle bei drei Duetten unterstützen und zwei Solonummern vorstellen durfte.
Drei Jahre ist das Paar bereits zusammen. Gerade die Anfänge waren jedoch nicht immer einfach. Der Altersunterschied von 24 Jahren wurde teils stark kritisiert.
"Auch wenn das ganz viele Menschen ganz schwierig fanden, ich fand's ganz toll und bin einer der glücklichsten Menschen der Welt", reflektierte sie dankbar darüber, ihren Eric gefunden zu haben.
Zusammen knallten sie nicht nur ihr Duett "Falsch dich zu lieben" raus. Eric übernahm auch den männlichen Part in zwei ihrer größten Hits - "Nicht verdient" und "Idiot".
Beide Songs hat die 53-jährige Ursprünglich mit ihrem Ex-Partner Matthias Reim (68) gesungen.
Nahbar und kinderfreundlich: So lief Michelles letztes Konzert in Leipzig ab
Die Stimmung unter den etwa 2700 Fans war ausgelassen, jedoch an manchen Stellen etwas verhalten.
Ein möglicher Dämpfer könnte die Gewissheit darüber gewesen sein, dass die Schlager-Ikone zum letzten Mal auf der Leipziger Bühne stand. Denn Michelle beendet nach ihrer "Zum letzten Mal - Die Abschiedstournee" ihre Karriere.
In Leipzig setzte sie auf Nahbarkeit, holte für ihren Song "Die kleine Prinzessin" sogar alle Kinder auf die Bühne. Die an der Seite tanzenden Menschen animierte sie, zu sich nach vorne zu kommen.
33 Jahre Musik in ein zweistündiges Konzert zu packen, ist schlichtweg nicht möglich. Doch einen Rückblick zu den Anfängen ihrer Karriere in Form eines Medleys ließ sie sich nicht nehmen.
Hintereinander weg spielte die Sängerin "Erste Sehnsucht", "Silbermond und Sternenfeuer", "Traumtänzerball" und "Wie Flammen im Wind" an - ließ dabei Videos ihrer damaligen Auftritte auf den Bildschirm hinter sich projizieren.
Doch auch dieser Abend musste zu Ende gehen und so verabschiedete sich Michelle mit den Worten "Das war's für mich" von ihrem Publikum.
