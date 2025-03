Schmutzki kommen mit neuem Album nach Leipzig: TAG24 verlost Tickets für die Show!

Schmutzki kommen im März nach Leipzig. © Lukas Held/Semmel Concerts

Das Trio veröffentlichte am 14. Februar sein neuestes Album "Rausch Against the Machine", mit dem es nun auf gleichnamige Tour geht. Wie Sänger und Gitarrist Beat Schmutz gegenüber TAG24 verriet, war der Name einem Geistesblitz von Bassist Dany Horowitz entsprungen, als beide gerade zusammen im Auto saßen.

"Wir haben gleich gecheckt, ob es das schon gibt, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass das nicht schon jemand hat. Als wir nichts gefunden haben, stand für uns fest, dass so die Platte heißen muss", so der Musiker.

An den legendären Namensvettern "Rage Against the Machine" seien die Stuttgarter in ihrer Jugend nicht vorbeigekommen. "Schönerweise hab ich sie 2008 sogar mal live bei Rock im Park gesehen. Ich glaube, wir waren jetzt nie die größten Fans, aber wir mochten das total", so Beat.

"Rausch Against the Machine" ist laut, schmutzig und verbindet die Punkrock-Attitüde des Trios wieder mit jeder Menge guter Laune. Wer reinhören möchte, findet die Platte bei Spotify und überall da, wo es sonst Musik gibt.