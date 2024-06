"F*** Putin!" Rod Stewart in Leipzig für Pro-Ukraine-Statement ausgebuht!

Leipzig - Hoher Besuch in der Messestadt: Sir Rod Stewart (79) war am Freitag für den Auftakt seiner "One Last Time"-Tour zu Gast in der Quarterback Immobilien in Leipzig , feierte zwei Stunden lang ausgiebig mit seinen Fans. Ein Moment sorgte jedoch für alles andere als Zustimmung.

In Leipzig kam das Bekenntnis jedoch alles andere als gut an. In der ausverkauften Arena ertönten laute Buh-Rufe, die erst nach kurzer Zeit und nur mehr schlecht als recht von Zuspruch übertönt wurden.

Der Brite hatte bereits zu Beginn des Krieges klar Position bezogen, zur Unterstützung der Ukraine aufgerufen und sogar einer Familie ukrainischer Geflüchteter in Großbritannien ein Haus gemietet. "Rhythm Of My Heart" widmet er seitdem jeden Abend dem Land.

Während des Songs waren auf der riesigen LED-Wand hinter Stewart immer wieder Bilder des Krieges zu sehen. Soldaten in Kampfausrüstung, Panzer auf dem Weg an die Front, zerstörte Häuser, Straßen, Spielplätze. Der Sänger salutierte, als das Lied mit der ukrainischen Flagge und einem Bild von Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) endete.

"Ich bin gekleidet in den ukrainischen Farben und ich würde dies gern den ukrainischen Menschen und der ukrainischen Armee widmen", erklärte die Rock-Legende und fügte mit voller Inbrunst an: "F*** Putin!"

Die Rede war von seinem 1991er Hit "Rhythm Of My Heart", den Stewart wie schon seit einigen Auftritten der Ukraine widmete. Für den Song hatte er sich extra in einen Anzug in den Farben des kriegsgebeutelten Landes geworfen.

Zwei Stunden lang sorgte Stewart für beste Unterhaltung, wurde dabei tatkräftig von seiner elfköpfigen Band unterstützt. © Christian Grube

Stewart ließ sich davon jedoch nicht den Abend verderben, sondern feierte ausgiebig den Tourauftakt in der Messestadt. 23 Songs hatte Mr. "Do Ya Think I'm Sexy?" seinen Fans mitgebracht, sorgte damit zwei Stunden lang für beste Unterhaltung.

Der 79-Jährige spielte immer wieder mit dem Publikum und seinen Musikern, tanzte, hüpfte und nahm die ganz Bühne ein. Stewart lieferte einen Hit nach dem anderen, von "It's A Heartache" und "First Cut" über "Maggie May", "Baby Jane" und "Young Turks" bis hin zum erwähnten "Do Ya Think I'm Sexy". Pausen gönnte er sich, indem er seinen Sängerinnen die Bühne überließ, die währenddessen mit "I'm So Excited" von The Pointer Sisters und "Lady Marmelade" von Christina Aguilera (43), Lil' Kim (49), Mya (44) und P!NK (44) für Unterhaltung sorgten. Von Unterbrechungen war keine Spur!

Natürlich kam auch König Fußball nicht zu kurz. Stewart, Sohn schottischer Einwanderer und bekennender Fußballfan, verwies immer wieder auf das Eröffnungsspiel der EM zwischen Deutschland und Schottland (5:1) in München. Hin und wieder schaute er auf seine Uhr, so als wolle er wissen, ob bereits gespielt wurde. Das 1:0 für Deutschland kommentierte er ganz sportsmännisch mit viel Freude für seine Fans.

Kurz nach 22 Uhr verabschiedete sich die Rocklegende mit "Sailing" von seinen Leipziger Fans - und das vermutlich zum letzten Mal. Seit Bekanntgabe seiner Deutschland-Konzerte im Dezember wird gemutmaßt, dass der Name der Tour "One Last Time" ("Ein letztes Mal") Programm ist und es sich um die letzte Tournee des 79-Jährigen hierzulande handelt.

Weitere Auftritte sind am heutigen Samstag in Berlin sowie in Hamburg, Köln und München geplant. Fast alle Shows sind ausverkauft. Lediglich für Hamburg gab es am Abend noch Tickets bei Eventim.