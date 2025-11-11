So feiert Sachsen-Anhalt den Karnevalsbeginn

Auch in Sachsen-Anhalt beginnt heute die sogenannte fünfte Jahreszeit. In einigen Städten feiern Närrinnen und Narren in den kommenden Monaten immer wieder.

Von Thomas Schoene Halle/Köthen/Dessau - Zum Start der Karnevalssaison planen die Närrinnen und Narren in Sachsen-Anhalt in einigen Städten ein buntes Programm.

Halle plant unter anderem einen Lumpenball. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa In Halle feiert der hallesche Saalkreis-Karnevalsverein zum Beispiel unter dem Motto "35 Jahre voller Spaß – Neue Besen geben Gas!" Jubiläum. Die Session soll das Prinzenpaar Prinz Henrik I. und Prinzessin Julia II. anführen. Bis zum Höhepunkt der Saison - dem Rosenmontagsumzug am 16. Februar nächsten Jahres - plant der Verein unter anderem einen Lumpenball, die Veranstaltung "Karneval für Karnevalisten" in Teutschenthal im Saalekreis, und den Saalekreisfasching in Merseburg. Leipzig Lokal Neues Stadtlogo: Aus diesem absurden Grund wurde eine Leipziger Firma abgelehnt Für Mitte Januar steht in Merseburg außerdem Kinderfasching auf dem Programm. Der Carneval Club Dölau lädt in Halle im Januar zur Prunksitzung ein. Gezeigt werden soll ein bunt gemischtes neues Programm.

Köthen lockt mir vielen Veranstaltungen

Im Januar will Köthen ein Knutfest veranstalten. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa In Köthen feiert die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ 1954 ihre 71. Session. Sie steht unter dem Motto "Das All sehnt sich nach Karneval – KUKAKÖ ist überall!" "Auf der Erde haben wir inzwischen vieles erreicht, was ein Karnevalsverein erreichen kann. Zeit, neue Galaxien zu erobern", kündigte der Vereinspräsident Till Mormann mit einem Augenzwinkern im Gesicht an. Bis zum Rosenmontag regieren in Köthen Niklas I. und Laura I. Am 6. Januar soll es auf dem Köthener Vereinsgelände das Knutfest geben, bei dem auch Tannenbäume verbrannt werden. Leipzig Unfall Kreuzungscrash nahe der Messe: Zwei Verletzte bei Unfall in Leipzig Der Senatsball folgt vier Tage später, Weiberfasching steigt dem Plan nach dann dort am 24. Januar und der Weltraum-Ball ist für den 14. Februar geplant. Kinderfasching wird am 15. Februar gefeiert. Der zweite Karnevalsverein in Köthen, die "Keethner Spitzen", veranstaltete zum Geburtstag des Vereins am 11. November in kleinem Kreis ihre eigene Sessionseröffnung. "Am Samstag danach wird dann die Sessionseröffnung ganz groß als Lumpenball mit dem Publikum gefeiert", kündigte der Vorsitzende des Vereins, Thomas Winkler, an.

Tanz, Spektakel und Schlüsselübergaben