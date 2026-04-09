"Solange ich gesund bleibe...": Howard Carpendale feiert emotionalen Abschied in Leipzig

Leipzig - Es war ein Schock für viele Schlagerfans, als Howard Carpendale (80) vor drei Jahren bekannt gab, kürzertreten zu wollen . Keine Alben mehr, hieß es, später auch keine Tourneen. Eine Abschiedstour, dann soll Schluss sein. Genau diese machte am Mittwoch nun für ein letztes Mal in Leipzig halt. Dabei wurde deutlich: Auch ein kleiner Abschied kann schwerfallen.

Ein letztes Mal Leipzig: Howard Carpendale (80) feierte am Mittwoch einen besonderen Abschied. Der Schlagersänger will künftig nicht mehr auf Tour gehen. Die Show war die letzte dieser Art für ihn in der Messestadt. © Nico Schimmelpfennig

Denn gänzlich aufhören wolle Howard Carpendale noch lange nicht. Das betonte er auch während seines Auftritts in der Quarterback Immobilien Arena. "Solange ich gesund bleibe, werde ich weiterhin auf der Bühne stehen", so die Schlagerlegende am Mittwochabend. Lediglich mit den großen Stadiontouren soll künftig Schluss sein.

6300 Fans waren in die Arena gepilgert, um ein letztes Mal mit ihrem Idol in dieser Form zu feiern. Einige hatten sogar Abschiedsgeschenke dabei. Das Konzert war ausverkauft.

Eine Vorband hatte Carpendale nicht mitgebracht, unterhielt stattdessen allein mehr als zweieinhalb Stunden lang sein Publikum. Von Ermüdungserscheinen war dabei keine Spur.

Auch nach 60 Jahren im Musikbusiness genießt es Carpendale noch immer, auf der Bühne zu stehen. Mit viel Charme und Humor führte er durch den Abend, der all seine Hits beinhaltete - von "Du bist das Letzte" über "Das schöne Mädchen von Seite 1", "Nachts, wenn alles schläft" und "Tür an Tür mit Alice" bis hin zu "Ti Amo" sowie "Hello Again".

Mit "Simply the Best" von Tina Turner (†83) und "Sophia Loren" von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys hatten es auch ein paar Coversongs in die Setlist geschafft.