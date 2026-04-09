"Solange ich gesund bleibe...": Howard Carpendale feiert emotionalen Abschied in Leipzig
Leipzig - Es war ein Schock für viele Schlagerfans, als Howard Carpendale (80) vor drei Jahren bekannt gab, kürzertreten zu wollen. Keine Alben mehr, hieß es, später auch keine Tourneen. Eine Abschiedstour, dann soll Schluss sein. Genau diese machte am Mittwoch nun für ein letztes Mal in Leipzig halt. Dabei wurde deutlich: Auch ein kleiner Abschied kann schwerfallen.
Denn gänzlich aufhören wolle Howard Carpendale noch lange nicht. Das betonte er auch während seines Auftritts in der Quarterback Immobilien Arena. "Solange ich gesund bleibe, werde ich weiterhin auf der Bühne stehen", so die Schlagerlegende am Mittwochabend. Lediglich mit den großen Stadiontouren soll künftig Schluss sein.
6300 Fans waren in die Arena gepilgert, um ein letztes Mal mit ihrem Idol in dieser Form zu feiern. Einige hatten sogar Abschiedsgeschenke dabei. Das Konzert war ausverkauft.
Eine Vorband hatte Carpendale nicht mitgebracht, unterhielt stattdessen allein mehr als zweieinhalb Stunden lang sein Publikum. Von Ermüdungserscheinen war dabei keine Spur.
Auch nach 60 Jahren im Musikbusiness genießt es Carpendale noch immer, auf der Bühne zu stehen. Mit viel Charme und Humor führte er durch den Abend, der all seine Hits beinhaltete - von "Du bist das Letzte" über "Das schöne Mädchen von Seite 1", "Nachts, wenn alles schläft" und "Tür an Tür mit Alice" bis hin zu "Ti Amo" sowie "Hello Again".
Mit "Simply the Best" von Tina Turner (†83) und "Sophia Loren" von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys hatten es auch ein paar Coversongs in die Setlist geschafft.
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Howard Carpendale: Das hat die Schlagerlegende als Nächstes vor
Einen besonderen Moment erhielt Schlagerlegende Udo Jürgens (†80), dessen "Ich war noch niemals in New York" Carpendale ebenfalls spielte. "Ich will nicht sagen, dass wir die besten Freunde waren, aber ich habe ihn sehr geschätzt", so der "Let's do it Again"-Sänger.
Jürgens sei für ihn und viele andere ein Wegbereiter gewesen. "Er war ein hervorragender Sänger, ein toller Komponist, spielte Klavier wie kaum ein anderer, schrieb tolle Texte und er hat die Konzerte in diesen großen Arenen für uns möglich gemacht. Das, was ich am liebsten tue. Ich glaube nicht, dass ich hier stehen würde, wenn es ihn nicht gegeben hätte."
Zu guter Letzt gab Carpendale noch einen Einblick, was er in Zukunft vorhat. Er wolle weiterhin auf der Bühne stehen, jedoch weniger Konzerte spielen. In ausgewählten Städten wolle er auch künftig ein, zwei Konzerte liefern, dann jedoch lieber vor kleinerem Publikum statt in den großen Hallen.
Bis es dazu kommt, könne es jedoch noch etwas dauern. Und so war Howard Carpendals letzter Tourstop in Leipzig doch ein Abschied, der auch die Musiklegende hadern ließ. "Ich will nicht zu viel draus machen. Wir werden uns schon irgendwie wiedersehen", sagte er zuletzt, bevor er das Publikum mit "Symphonie meines Lebens" entließ. "Tausend Dank. Haben Sie einen schönen Abend."
Titelfoto: Montage: Nico Schimmelpfennig