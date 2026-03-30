Startschuss für die Saison: Das hat der Leipziger Ostermarkt dieses Jahr zu bieten

Leipzig - Am Mittwoch startet mit dem Ostermarkt und der dazugehörigen Ostermesse wieder die Veranstaltungssaison auf dem Leipziger Marktplatz.

Ab Mittwoch eröffnet der Ostermarkt die diesjährige Leipziger Marktsaison. © Emily Mittmann

Unterschiedliche Leckereien, handgemachte Waren und natürlich jede Menge Ostereier - alle Jahre wieder läutet der Ostermarkt in der Leipziger Innenstadt nach langer Winterpause nicht nur den Frühling, sondern auch die Marktsaison ein.

"Wir starten voller Elan in das neue Veranstaltungsjahr. Daher freut es uns sehr, dass wir wieder viele über Jahre bekannte, aber auch einige neue Teilnehmer auf dem Markt begrüßen können", freute sich auch Dr. Walter Ebert, Leiter des Marktamts.

Rund 100 Händler bieten von Mittwoch bis Ostermontag ein vielfältiges Angebot an Essen, Geschenkideen und Attraktionen passend zu den Feiertagen an.

"Ostern in Leipzig ohne Historische Ostermesse ist undenkbar", beteuerte Organisator Heiko Guter vom Historienveranstalter Heureka Leipzig.