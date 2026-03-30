Startschuss für die Saison: Das hat der Leipziger Ostermarkt dieses Jahr zu bieten
Leipzig - Am Mittwoch startet mit dem Ostermarkt und der dazugehörigen Ostermesse wieder die Veranstaltungssaison auf dem Leipziger Marktplatz.
Unterschiedliche Leckereien, handgemachte Waren und natürlich jede Menge Ostereier - alle Jahre wieder läutet der Ostermarkt in der Leipziger Innenstadt nach langer Winterpause nicht nur den Frühling, sondern auch die Marktsaison ein.
"Wir starten voller Elan in das neue Veranstaltungsjahr. Daher freut es uns sehr, dass wir wieder viele über Jahre bekannte, aber auch einige neue Teilnehmer auf dem Markt begrüßen können", freute sich auch Dr. Walter Ebert, Leiter des Marktamts.
Rund 100 Händler bieten von Mittwoch bis Ostermontag ein vielfältiges Angebot an Essen, Geschenkideen und Attraktionen passend zu den Feiertagen an.
"Ostern in Leipzig ohne Historische Ostermesse ist undenkbar", beteuerte Organisator Heiko Guter vom Historienveranstalter Heureka Leipzig.
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Handbetriebene Fahrgeschäfte und mittelalterliche Waren
Neben mittelalterlichem Handel und Programm sorgen dabei vor allem die handbetriebenen Fahrgeschäfte für jede Menge Aufsehen bei den großen und Spaß bei den kleinen Gästen.
Wer dann doch mal eine Pause vom Oster- und Markttrubel braucht, wird im Salzgäßchen fündig. Hier lädt der französische Gourmet-Markt zum Probieren von Käse, Gebäck und Oliven ein.
Außer am Ostermontag (10 bis 18 Uhr) öffnet der Markt täglich von 10 bis 20 Uhr. An Karfreitag bleiben auch die Händler zu Hause.
Weitere Höhepunkte der Leipziger Marktsaison werden auch in diesem Jahr wieder das Weinfest im Juli, die Leipziger Markttage im September und Oktober und der Weihnachtsmarkt im Dezember sein.
Titelfoto: Bildmontage: Emily Mittmann