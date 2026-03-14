Stöbern, Kino der etwas anderen Art und tolle Konzerte: Diese Events versüßen Euer Wochenende in Leipzig

Bei den TAG24-Wochenendtipps erfahrt Ihr, was es am Samstag und Sonntag alles zu entdecken gibt!

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Auch wenn der Frühling am Samstag und Sonntag noch ein wenig auf sich warten lässt, habt Ihr trotzdem die Möglichkeit, einiges zu entdecken. Die TAG24-Wochenendtipps zeigen Euch, wo was los ist.

Trödeln und Shoppen

Antik- und Trödelmarkt auf der Kleinmesse Auf der Kleinmesse auf dem Festplatz am Cottaweg könnt Ihr am Samstag auf dem Antik- und Trödelmarkt ordentlich stöbern. Neben Raritäten könnt Ihr zwischen Möbeln, Geschirr und Kleidung ab 9 Uhr auf die Suche gehen und dabei mit etwas Glück vielleicht auch das ein oder andere Sammlerstück entdecken. Kindersachen- und Secondhand-Basar in Wiederitzsch Ebenfalls am Samstag gibt es auf dem Gelände der Grundschule Wiederitzsch von 10 bis 14 Uhr einen Basar für Kindersachen, Spielzeug und Secondhand-Kleidung. Schwangere Besucherinnen erhalten dabei ab 9.30 Uhr bereits exklusiven Zutritt. Kiezflohmarkt im Westwerk Am Sonntag lädt das Westwerk in Leipzig-Plagwitz von 10 bis 16 Uhr mal wieder zum Schlendern auf dem Kiezflohmarkt ein. Mitmachen kann dabei jede und jeder, anmelden könnt Ihr Euch mit Eurem eigenen Stand hier.

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Samstag und Sonntag könnt Ihr auf verschiedenen Antik- und Trödelmärkten ordentlich stöbern. (Symbolfoto) © 123RF/grigory_bruev

Konzerte

Megaloh im UT Connewitz Am Samstagabend spielt der Rapper Megaloh (45) im UT Connewitz. Dabei als Support ist der Leipziger Rapper HeXer! Noch gibt es Tickets, Hip-Hop-Fans sollten sich dieses Spektakel keinesfalls entgehen lassen! Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Jarle Skavhellen im Horns Erben In wessen Brust hingegen ein Herz für Indie- und Folkmusik schlägt, ist am Samstag im Horns Erben bestens aufgehoben. Hier spielt um 20 Uhr der norwegische Singer-Songwriter Jarle Skavhellen. Tickets gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen und womöglich noch an der Abendkasse. FJØRT im Werk2 Im Werk2 könnt Ihr am Samstag um 20 Uhr FJØRT aus Aachen live erleben. Die Band verwendet größtenteils deutschsprachige Texte und ist dem Post-Hardcore zuzuordnen. Tickets gibt es aktuell noch online.

Der Berliner Rapper Megaloh (45, Foto) spielt am Samstag im UT Connewitz. Support ist der Leipziger Rapper Hexer! (Archivfoto) © ‎Vertigo Berlin/Universal Music/dpa

Special Events

Im Platzhirsch gibt's am Sonntagabend Kino der etwas anderen Art! (Archivfoto) © Silvio Bürger

Die "Unfassbaren" im Kulturhaus Sonne Samstag erwartet Euch im Kulturhaus Sonne mit den "Unfassbaren" eine eher seltene Mischung aus Comedy und Hypnose. Um 15.30 Uhr entführen Euch Magier Ben und ein Hypnotiseur Christo in eine Show der besonderen Art! Ihr brandneues Programm ist eine magisch-hypnotische Show-Kombi, die man auf europäischen Bühnen bislang vergeblich suchte. Tickets gibt's hier. "Green Movie" im Platzhirsch Am Sonntag gibt's im Platzhirsch einen richtig entspannten Abend - im wahrsten Sinne des Wortes! Beim "Green Movie" wartet das Kino der etwas anderen Art: Freunde des gepflegten Cannabis-Konsums haben hier die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre das Wochenende mit einem Filmklassiker (Pulp Fiction) ausklingen zu lassen. Tickets gibt es vor Ort oder online für 15 Euro.

Ihre unverkennbaren und tiefgründigen Werke machten Frida Kahlo zu einer der bedeutendsten Künstlerinnen Mexikos und ganz Lateinamerikas. © Kunstkraftwerk Leipzig/Luca Migliore