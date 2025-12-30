Tierquälerei? PETA erhebt schwere Vorwürfe gegen Pferdeshow "Cavalluna" und erstattet Anzeige

Leipzig/Stuttgart - Während die Pferdeshow "Cavalluna - Tor zur Anderswelt" ab Mittwoch wieder auf großer Europa-Tour ist und am Wochenende unter anderem auch Station in Leipzig macht, erhebt die Tierschutz-Organisation PETA schwere Vorwürfe.

PETA kritisiert unter anderem, dass die Tiere in eine einschränkende Position gezwungen werden. © PETA Deutschland e.V.

Den Tierschützern liege Videomaterial vor, das zeigt, wie die Pferde in extrem enge Kopf-Hals-Positionen (sogenannte Rollkur) gezwungen werden. Das würde die Tiere in Sicht und Atmung hemmen und sei laut den Leitlinien für Pferdehaltung tierschutzwidrig.

Außerdem kritisiert die Organisation, dass bei einigen Kunststücken Feuer und grelle Lichteffekte zum Einsatz kommen würden, die den Tieren nicht guttun.

"Bei Cavalluna leiden die Pferde weiter, vor den Augen des vermeintlich 'tierlieben' Publikums. Die neuen Aufnahmen verdeutlichen, dass sich an den grundlegenden Bedingungen nichts geändert hat", erklärte Dr. Yvonne Würz, Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsindustrie bei PETA.

Cavalluna kennt die Vorwürfe bereits und bezieht unter anderem auf ihrer Webseite Stellung. Alle Auflagen des Tierschutzes würden eingehalten und regelmäßig von unabhängigen Amtsveterinären untersucht.

Man würde auch die Rollkur ablehnen, weil "jedweder Zwang in eine unnatürliche Haltung – und sei es nur für Minuten – dem Pferd schadet, das Verhältnis zwischen Pferd und Reiter schwächt und überdies auch nicht schön anzusehen ist".