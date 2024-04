Trödeln, Radeln, Zocken: Das geht am Samstag in Leipzig

Am Samstag gibt es in Leipzig wieder einiges zu entdecken. Welche Veranstaltungen Ihr nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Eric Mittmann, Emily Mittmann

Leipzig - Auf dem Fahrrad durch die Messestadt oder Fußball spielende Roboter: An diesem Samstag gibt es in Leipzig wieder einiges zu entdecken. Welche interessanten Veranstaltungen Ihr nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Feilschen, Trödeln, Handeln

Am letzten Wochenende des Monats öffnet der er Agra-Antikmarkt seine Tore. Von 8 bis 15 Uhr könnt Ihr auf Europas größtem Flohmarkt für Antiquitäten und vieles mehr so einiges entdecken. In zwei riesigen Messehallen und der großen Außenfläche warten zahlreiche Händler darauf, mit Euch ins Geschäft zu kommen. Mehr dazu erfahrt Ihr auf Agra-Antikmarkt.de.

In zwei großen Messehallen sowie auf der riesigen Außenfläche warten Händler darauf, mit Euch ins Geschäft zu kommen. © Emily Mittmann

Mit dem Rad quer durch Leipzig

Um 10 Uhr startet am Willy-Brandt-Platz eine ganz besondere Stadtrundfahrt. Mit Eurem eigenen oder einem geliehenen Fahrrad erkundet Ihr Leipzigs schönste Ecken, wie etwa das Zooschaufenster im Rosental, das Musikviertel, das Völkerschlachtdenkmal oder auch den Augustusplatz, auf einer Strecke, die es zwar in sich hat, aber jeden Meter wert ist. Alle Infos zur Tour findet Ihr auf Leipzigdetails.de.

Die Tour führt seine Mitfahrenden unter anderem zu Leipzigs wohl berühmtesten Wahrzeichen: dem Völkerschlachtdenkmal. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Auktion im Fundbüro

Egal ob Fahrräder, Handy, Lautsprecher oder Überraschungsbox: All das kann am Samstag ab 12 Uhr in der Kongresshalle am Zoo Leipzig ersteigert werden. Wie das Ordnungsamt mitteilte, gebe es etwa 110 Aktionsgegenstände, die bereits eine halbe Stunde vor Beginn genauestens unter die Lupe genommen werden können. Die Artikel sind Fundsachen oder Sicherstellungen, die nicht abgeholt wurden. Eine Liste der zu ersteigernden Objekte findet Ihr auf Leipzig.de/Fundbuero.

Egal ob Damen-, Herren- oder Kinderrad: Am Samstag versteigert das Fundbüro seine Schätze. Doch nicht nur Drahtesel wurden zurückgelassen, auch Handys, Lautsprecher und ganze Überraschungspakete werden in der Kongresshalle des Leipziger Zoos verkauft. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Lange Nacht der Computerspiele

Ab 14 Uhr beginnt an der HTWK die lange Nacht der Computerspiele. Unterschiedlichste Attraktionen und Aussteller stellen das Neueste aus den verschiedenen Gaming-Bereichen vor. Von analogen Spielen wie Brett- oder Kartenspielen bis Virtual Reality ist alles dabei. Selbst die berühmten Fußball-Roboter der Hochschule können wieder ausprobiert werden. Bis 23 Uhr habt Ihr die Chance, ordentlich zu spielen. Mehr über die Gaming-Nacht erfahrt Ihr auf Computerspielenacht.HTWK-Leipzig.de.

Auch in diesem Jahr könnt Ihr bei der langen Nacht der Computerspiele der HTWK wieder die Fußballroboter der Hochschule ausprobieren. © Jan Woitas/dpa

"Venga Venga"-Party im Westbad

Und natürlich kommen auch Feierwütige am Samstag auf ihre Kosten. Unter anderem bei der "Venga Venga"-Party im Westbad. Neun Jahre feiern die Organisatoren nun schon die Musik der 90er- und 2000er-Jahre, haben in dieser Zeit über 750 Shows in mehr als 400 Städten veranstaltet. Mit dem Abend im Westwerk kehrt die Partyshow jetzt zurück nach Leipzig, um gemeinsam mit Euch Geburtstag zu feiern. Los geht's um 21.30 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 11,90 Euro oder an der Abendkasse für 15 Euro.

Ihr habt Lust, zur Musik der 90er- und 2000er-Jahre zu tanzen? Dann solltet Ihr am Samstag im Westbad vorbeischauen. (Symbolbild) © rawpixel/123RF

"Tekk Eskalation" im Felsenkeller

Und für diejenigen, die es richtig krachen lassen wollen, haben wir auch noch etwas im Programm, denn auch die "Tekk Eskalation" feiert am Samstag Geburtstag. Die Techno-Party der härteren Gangart kehrt dazu in den Felsenkeller zurück, jenen Ort, an dem vor sieben Jahren alles begonnen hat. Mit dabei ist ein Line-up aus insgesamt zehn Acts sowie ein "massives Soundsystem", wie es auf Facebook heißt. Los geht die Geburtstagsparty um 22 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf (ab 9,90 Euro) oder an der Abendkasse.

Elektronische Musik der härteren Gangart gibt's am Samstag im Felsenkeller auf die Ohren. (Symbolbild) © venerala/123RF