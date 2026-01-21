Gaming-Event Caggtus geht in die nächste Runde und knackt LAN-Rekord!

Leipzig - Die Erfolgsgeschichte der Caggtus geht weiter! Am 17. April startet das Gaming-Festival auf der Leipziger Messe mit Deutschlands größter LAN-Party in seine vierte Runde. Seit dem Mittwoch können Festivaltickets gekauft werden. Einen Rekord hat die Zocker-Party bereits jetzt gebrochen.

Vom 17. bis 19. April kann auf der Leipziger Messe wieder ausgiebig gezockt werden. Das Gaming-Festival Caggtus geht in seine nächste Runde. © Leipziger Messe/ Tom Schulze

Denn wie Pressesprecher Carsten Lorenz gegenüber TAG24 verriet, konnten für den LAN-Bereich der Caggtus bereits weit über 2200 Karten verkauft werden. Zur Erinnerung: 2025 waren etwa 2100 Gaming-Fans zu der LAN-Party gepilgert.

Der Verkauf für die LAN-Tickets läuft bereits seit dem 20. Oktober. "Die LAN wird auch in diesem Jahr wieder in einer Halle stattfinden, aber wir haben nochmal mehr Plätze schaffen können", sagte Lorenz. "Insgesamt stehen uns 2360 Plätze zur Verfügung. Wir sind also schon in den letzten Zügen."

Den Organisatoren zufolge hat sich die Caggtus inzwischen zu Deutschlands wichtigstem Gaming-Event des ersten Halbjahres gemausert.

Neben der LAN-Area soll auch der Entertainment-Bereich deutlich wachsen und 2026 erstmals ebenfalls eine gesamte Halle ausfüllen. Neben dem beliebten Indie-Ground, zahlreichen Aussteller-Ständen und der Event Stage ist dabei ein Viertel der Fläche für die TCG- und Tabletop-Arena eingeplant. Geplant ist ein Sammelkarten-Turnier mit bis zu 512 Spielern sowie spannende Schlachten in Warhammer und anderen Spielsystemen.

Auch für Sammler, die nicht am Turnier teilnehmen, soll dabei gesorgt sein. "Erstmals gibt es auf der CAGGTUS eine Card Show mit privaten und gewerblichen Händlern", versprechen die Organisatoren.