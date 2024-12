Zum 25-jährigen Jubiläum: Slipknot feiern in Leipzig ihr wohl umstrittenstes Album!

Slipknot waren am Montag zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena und das aus einem besonderen Anlass: dem Jubiläum ihres umstrittensten Albums.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Tausende Metal-Fans feierten am Montagabend in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena, als wär's 1999. Nein, nicht in Anlehnung an den berühmten Prince-Song. Die Masken-Metaller von Slipknot hatten zum Headbangen geladen und das aus einem ganz besonderen Anlass: dem Jubiläum ihres wohl umstrittensten Albums.

Die Masken-Metaller von Slipknot waren am Montagabend zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. © Christian Grube Unglaubliche 25 Jahre ist es inzwischen her, seit "Slipknot", das Debüt-Album der Band aus Iowa, das Licht der Welt erblickte. Die Platte mit Hits wie "Wait and Bleed" und "Spit It Out" machte Sänger Corey Taylor (51) und seine Mannen binnen kürzester Zeit zu Stars und ihre Musik sowie ihr Image weit über die Grenzen des Metal hinaus bekannt. Mit dem Erfolg kam jedoch auch die Kritik - und dann die Anschuldigungen. Nachdem im April 2002 in der CD-Sammlung von Robert Steinhäuser (†19), dem Amokläufer von Erfurt, die Alben von Slipknot entdeckt wurden, machten verschiedene Medien die Band für die tragische Tat verantwortlich. Die britische "Sun" ging sogar so weit zu behaupten, Slipknot habe einen Song namens "School Wars" geschrieben, in dem sie zum Mord an Lehrern aufrufen. Darüber hinaus wurden Ausschnitte aus dem Lied "Eyeless" von Slipknots Debüt-Album in einen Zusammenhang mit Gewalt gegen Lehrer gebracht. Die Band veröffentlichte daraufhin eine Stellungnahme, in der die Mitglieder ihr Mitgefühl für die Opfer und Angehörigen ausdrückten, gleichzeitig jedoch betonten, nicht für die Tat verantwortlich zu sein. "School Wars" hat es entgegen der Behauptungen der "Sun" nie gegeben und auch in "Eyeless" wird nicht zu Gewalt aufgerufen.

Mit Klassikern wie "Surfacing" und [sic]: Slipknot bringen Leipzigs Arena zum Beben

Corey Taylor (51) und seine Mannen feiern aktuell das 25-jährige Jubiläum ihres Debütalbums. © Christian Grube Die düsteren Zeiten haben Corey Taylor und Co. inzwischen lange hinter sich gelassen und mit ihnen auch ihre Fans. Der Dienstagabend stand somit ganz im Zeichen des Jubiläums. "Danke, dass ihr uns 25 Jahre lang treu geblieben seid", so der Sänger. "Willkommen zurück im Jahr 1999", erklärte er an anderer Stelle feierlich. "Eyeless" hatte es dabei ebenso auf die Setlist geschafft wie die Klassiker "Surfacing", "Eeyore" und "[sic]". Wie zu ihren Anfangszeiten hatte sich die Band erneut in einheitliche Overalls geworfen, während sie einen Track des Debüt-Albums nach dem anderen abfeuerten. Songs anderer Platten waren an diesem Abend nicht erwünscht. "Heute Abend werdet ihr kein Lied hören, das wir nach 1999 geschrieben haben", so Taylor. Die tausenden angereisten Metal-Fans namen das alles bereitwillig auf und zelebrierten den Anlass ebenso sehr wie die neun Mannen auf der Bühne. Immer wieder traten sie vor der Bühne Moshpits los und sangen lautstark zu "Spit it Out" und "Get This" mit. Nach etwa eineinhalb Stunden war die Tour de Force vorbei und Slipknot entließen ihre "Maggots", wie sie ihre Fans liebevoll nennen, in die winterliche Nacht. Gern hätte man noch etwas länger im Jahr 1999 verweilen können.

"Willkommen zurück im Jahr 1999" war entsprechend auch das Motto in Leipzig. Wie in ihren Anfangszeiten hatte sich die Band dazu wieder einheitlich in rote Overalls geworfen. © Christian Grube

Erst seit kurzem dabei: Neu-Drummer Eloy Casagrande (33), der am Montagabend mehr als einmal zeigte, was er am Schlagzeug drauf hat. © Christian Grube

Auch im Publikum fand sich so mancher Maskenträger. © Christian Grube

