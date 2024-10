Zum Zweiten, zum Dritten, verkauft! Leipziger Künstler sammeln für den guten Zweck

Leipzig - Um einem neu gegründeten Pflege- und Wohlfahrtsunternehmen auf die Beine zu helfen, veranstaltet das Galerie Hotel Leipziger Hof eine Benefizauktion. Am gestrigen Donnerstag eröffnete die Ausstellung der Werke, die es zu versteigern gilt.

Ob Jung oder Alt: Die Auktionsausstellung im Galerie Hotel Leipziger Hof vereinte am Donnerstag die unterschiedlichsten Künstler. © Emily Mittmann

Ob Sighard Gille, Michael Fischer-Art oder Marlet Heckhoff: Die Ausstellung der Charityauktion im Galerie Hotel Leipziger Hof vereinte am Donnerstagabend alles, was in Leipzig Rang und Namen hat.

"Wir haben hier heute etwas ganz Besonderes: Eine Ausstellung zu einer zukünftigen Auktion zugunsten einer Wohlfahrtsgesellschaft", erklärte Kuratorin Kerstin Herrlich zu Beginn der Vernissage.

Um Spenden für das neu gegründete Pflegeunternehmen "Monsecur" zu sammeln, organisierte sie eine Benefizauktion, bei der Werke verschiedener lokaler und internationaler Künstler versteigert werden.

"Wir haben ja hier wirklich kreuz und quer alles Mögliche", staunte auch Galerist Martin Koenitz. "Also ich würde sagen, die tollsten Bilder und die furchtbarsten Bilder gleichzeitig. Aber das liegt natürlich im Auge des Betrachters."

Bis zur Auktion am 26. Oktober können die Werke im Galerie Hotel genauestens unter die Lupe genommen und erste Angebote abgegeben werden.