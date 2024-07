Zwischen Sommer-Party und Abschiedsfeier: Das geht am Samstag in Leipzig

Welche Veranstaltungen Ihr in Leipzig nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Während der Burgplatz-Sommer in der Leipziger Innenstadt ab Samstag zu gemeinsamen Abenden einlädt, feiert das Clown-Museum seinen Abschied. Welche Veranstaltungen Ihr außerdem nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Bummeln auf Europas größtem mobilem Kult-Markt

Einmal im Monat öffnet der agra-Antikmarkt Tür und Tor zu Europas größtem mobilem Kult-Markt für Antiquitäten, Sammelstücke und Retro-Artikel. 500 bis 1000 verschiedene Händler aus aller Welt stellen auf dem riesigen Areal des agra-Messegeländes ihre Ware zur Schau und freuen sich darauf, mit Euch ins Geschäft zu kommen. Von 8 bis 15 Uhr könnt Ihr bummeln und trödeln, was das Zeug hält. Auf agra-Antikmarkt.de findet Ihr alle wichtigen Infos zur Anreise.

Antiquitäten, so weit das Auge reicht: Beim agra-Antikmarkt werden Sammler und Retro-Fans garantiert fündig. © Emily Mittmann

Leipziger Triathlon am Kulkwitzer See

Zum 41. Mal verwandelt der Leipziger Triathlon den Kulkwitzer See und dessen Umgebung in ein riesiges Schwimm-, Lauf- und Radfahr-Areal. Knapp 2000 Teilnehmer gehen ab 13 Uhr an den Start und kämpfen in verschiedenen Distanzen, als Staffel oder allein, um einen Platz auf dem Treppchen. Freunde, Familie und Schaulustige können die Athleten entlang der Strecke anfeuern oder sich von 10 bis 18 Uhr an der Triathlon-Messe selbst von dem Sport überzeugen. Weitere Infos zu den Strecken und Co. findet Ihr auf Leipziger-Triathlon.de.

Radfahren, Schwimmen, Laufen: Knapp 2000 Athleten bewältigen am Wochenende den 41. Leipziger Triathlon. (Symbolbild) © 123rf/pavel1964

Burgplatz-Sommer vor dem Neuen Rathaus

Der Burgplatzsommer vor dem Neuen Rathaus geht ab Samstag in die nächste Runde. Bis zum 9. August lädt die Stadt die Leipzigerinnen und Leipziger täglich von 10 bis 22 Uhr zu Spiel, Spaß, Sport und Musik ein. Schon um 11 Uhr startet am Samstag das Aktionsprogramm für Jung und Alt. An den Freitag- und Samstagabenden sollen die Gäste zudem von Livemusik unterhalten werden. Auf Leipzig.de erfahrt Ihr mehr über das Programm.

Der Burgplatz vor dem Neuen Rathaus verwandelt sich ab Samstag in eine Wohlfühloase für alle Leipzigerinnen und Leipziger. © 123RF/rudi1976

Karlie-Fest

Das Stadtteilstraßenfest entlang Leipzigs populärster Straße rüttelt die Südvorstadt wach. Schon ab 10 Uhr geht es los mit leckerem Streetfood. Von 10.45 bis 19 Uhr starten dann verschieden Läufe und sogar Radrennen für sowohl für kleine als auch für große Sportler. Natürlich dürft Ihr Euch auch auf Kinderschminken, Mini-Riesenrad, Musik sowie weitere kulinarische Highlights freuen. Mehr erfahrt Ihr auf Rausgegangen.de.

Vom Südplatz bis Kurt-Eisner-Straße sorgt das Karlie Fest 2024 für ordentlich Programm. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Biedermeier-Strand-Fest

Da das Biedermeierstrandfest im vergangenen Jahr aufgrund von Bauarbeiten leider ins Wasser fiel, soll es in diesem Jahr umso größer, schöner und bunter werden. So dürfen sich die Gäste am Wochenende auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, interessante Lesungen, eine Ausstellung zum Biedermeier und sogar eine historische Modenschau sowie historische Tänze freuen. Marktstände bieten zudem selbst gemachte Produkte von lokalen Händlern an und laden zum Flanieren und Probieren. Das Programm für den Samstag gibt es auf Biedermeierstrand.de.

Historische Tänze und Modenschauen feiern am Wochenende die Biedermeier-Epoche. © Biedermeierstrandfest/Maximilian Zwiener

Ein letzter Besuch im Clown-Museum

Vor dem Umzug nach Wien möchte das Clown-Museum am Samstag noch einmal die Zeit in der Messestadt feiern. Ab 14 Uhr sind Gäste, Freunde und Besucher herzlich eingeladen, um bei leckeren Getränken in Erinnerungen an eine schöne Zeit zu schwelgen, den Abschied zu etwas ganz Besonderem zu machen und zu zeigen, dass das Museum mehr als nur eine Ausstellung war.

Bevor das Clown-Museum die Umzugskisten packt, möchte es mit Euch am Samstag noch einmal die vergangenen Jahre in Leipzig feiern. (Symbolbild) © 123RF/yarruta