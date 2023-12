45 Millionen Euro für Anrainer-Infrastruktur: Schwimmhalle als "Goodie" für Flughafen-Ausbau

In ihrem Geschenkesack hatten sie eine "Sonderfinanzierung" über 45 Millionen Euro für Infrastrukturprojekte rund um den Flughafen.

Am gestrigen Dienstag nun gaben Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU ) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (49, SPD ) vor Ort die Weihnachtsmänner.

Für eine halbe Milliarde Euro will die Mitteldeutsche Flughafen AG den Leipziger Landeplatz erweitern, damit DHL mehr Fläche für größere Maschinen und die Intensivierung des Frachtflugverkehrs bekommt.

Brachte den Flughafen-Anrainern am Dienstag Geschenke: Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) verkündete die Investition von 45 Millionen Euro in Infrastrukturmaßnahmen. © Steffen Füssel

Einmalig 24 Millionen Euro aus dem Doppelhaushalt 2023/24 sind für einen "Masterplan" Verkehrsinfrastruktur bestimmt. Der umfasst 30 Projekte - darunter der vierspurige Ausbau der Radefelder Allee und der Ausbau der Altscherbitzer Straße, um die Verkehrsbelastung in Schkeuditz zu reduzieren. Auch neue Radwege sollen gebaut werden.

Weitere 21 Millionen Euro will der Freistaat in den Bau einer Schwimmhalle in Schkeuditz investieren. Das war der große Wunsch des dortigen OB Rayk Bergner (51, CDU), der im nächsten Jahr wiedergewählt werden möchte.

Die alte Schkeuditzer Schwimmhalle war 2005 ersatzlos abgerissen worden.

Mit der Sonderfinanzierung unterstütze der Freistaat die Kommunen im Flughafenumfeld ganz gezielt bei der Verbesserung der verkehrlichen und sozialen Infrastruktur, erklärte Ministerpräsident Kretschmer. "Dies stärkt den Wirtschaftsstandort Sachsen und die Lebensqualität der Menschen vor Ort."