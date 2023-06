Aktuelle Prognose: Sachsen schrumpft, Leipzig wächst weiter - aber langsamer

Leipzig - Bis vor ein paar Jahren galt Leipzig als absolute "Boom"-Stadt , lockte jährlich immer mehr neue Einwohner an und knackte 2019 die 600.000 Einwohner-Zahl . Eine aktuelle Bevölkerungsprognose zeigt: Der Trend nach oben hält an, verlangsamt sich jedoch leicht - Schuld sind vor allem die Corona-Pandemie und eine einbrechende Geburtenrate.

2019 knackte die Messestadt die 600.000 Einwohner-Zahl. Die 700.000 liegen noch in ferner Zukunft. © Ralf Seegers

Während die Anzahl der Sachsen insgesamt drastisch schrumpft, wird auch bis 2040 mit immer mehr Leipzigern gerechnet. Das kündigte die Stadt in einem Pressegespräch am Montag an.

Die aktuelle Anzahl an Einwohnern der Messestadt liegt mit Stand von 2022 bei 624.700. Im wahrscheinlichsten Fall soll diese Anzahl im Jahr 2030 auf rund 639.000, im Jahr 2040 auf vermutlich 664.000 Einwohner ansteigen. Die Zahlen basieren auf den aktuellen Daten des Leipziger Melderegisters und decken sich fast mit den Zahlen des Statistischen Landesamts.

Dieser Trend liegt leicht unter der Prognose, die noch 2019 für die kommenden Jahre gefertigt wurde. "In die Prognose müssen immer mehr Unsicherheiten und Krisen einberechnet werden, die die Wahrscheinlichkeiten verändern", weiß Doktor Andrea Schultz, Abteilungsleiterin für Stadtforschung im Amt für Statistik und Wahlen.

Einen besonderen Einfluss auf die Bevölkerungsanzahl in Leipzig hätten in den letzten Jahren vor allem die Pandemie und die eintreffenden Geflüchteten aus der Ukraine gehabt.