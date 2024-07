Auch Hotels in Halle profitierten: Fußballfans sorgen für Freude bei Leipzigs Nachbarn

Türkische Fans vor dem Achtelfinale gegen Österreich in Leipzig. Nicht nur die Messestadt, auch der Nachbar Halle profitierte von der EM. © Hendrik Schmidt/dpa

"Für die Spiele in Leipzig war Halle eine gute Ausweichmöglichkeit mit guter Anbindung", sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands, Michael Schmidt. Bei öffentlichen Liveübertragungen von EM-Spielen seien einige Menschen zwar wegen der hohen Preise eher zurückhaltend gewesen, zusammengefasst überwiege jedoch die Zufriedenheit über gute Einnahmen.



In den meisten übrigen Teilen Sachsen-Anhalts sei kein positiver Effekt zu verzeichnen gewesen, sagte Schmidt. Je weiter die Angebote von Leipzig entfernt waren, desto weniger sei der EM-Effekt spürbar gewesen.

"Noch schöner wäre es natürlich auch gewesen, wenn es die Nationalmannschaft ins Finale am Sonntag geschafft hätte", sagte Schmidt. Trotzdem sei klar: Die Nationalelf hat in der Gesellschaft Euphorie entfacht, sei ein Motivator gewesen. "Das war bei den vergangenen Europa- und Weltmeisterschaften nicht so."

Vor allem die Hotels in Bahnhofsnähe hätten vor Spielen in Leipzig kurzfristige Übernachtungsanfragen erreicht und davon profitiert. "Die Bettenauslastung war gut bis sehr gut. Zum Teil waren wir auch ausgebucht rund um die Leipzig-Spiele", resümierte die Hoteldirektorin vom Dorint Charlottenhof in Halle, Christine Gering.

Fußballgäste, die in ihrem Haus unterkamen, waren aus insgesamt 14 Nationen angereist.