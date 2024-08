Dank Fußball-EM: Leipziger Messe erwartet Traumjahr

Leipzig - Während der Corona-Zeit fast totgesagt, erlebt die Leipziger Messe gerade ihr wohl erfolgreichstes Jahr der Nachwendezeit. Zum ersten Mal werde heuer die 100-Millionen-Marke geknackt, prophezeite das Geschäftsführer-Duo bei einer Bilanz-Vorschau am Dienstagabend. Die Fußball-EM und die konsequente Internationalisierung sind die Umsatz-Booster.

Auch international spielen die Leipziger eine immer größere Rolle. Mit lokalen Partnern veranstalten sie heuer in Kasachstan mit der AstanaExpo die größte Maschinenbaumesse Zentralasiens und in Abu Dhabi die "Heritage Middle East", eine Fachmesse für die technische Ausstattung von Museen.

Die Skyline von Abu Dhabi – in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate richtet die Leipziger Messe im Dezember gemeinsam mit einem türkischen Partner die Fachmesse "Heritage Middle East" aus. © 123RF

"Wir werden in Zukunft konsequent internationalisieren und unsere erfolgreichen Messe-Konzepte exportieren", kündigte Co-Geschäftsführer Markus Geisenberger (56) an.

Schon jetzt erwirtschaften Leipzigs Messemacher rund ein Viertel ihres Umsatzes an fremden Standorten. "Wir wollen es bis 2030 in die Top-30 der Messegesellschaften weltweit schaffen", gab Geisenberger das Ziel aus. Aktuell bewege man sich "um den Platz 40".

Im deutschen Vergleich der Messe-Plätze liegt Leipzig vom Umsatzvolumen her auf Platz 10. Hamburg und Stuttgart seien "in Schlagdistanz", so Buhl-Wagner.

Um weiter wachsen zu können, solle nach 30 Jahren der Bebauungsplan für die Neue Messe überarbeitet werden, kündigten die Geschäftsführer an. Konkrete Pläne einer Erweiterung gebe es aber noch nicht.