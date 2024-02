Gute Bilanz nach einem Jahr: So mischt Sachsen im Online-Glücksspiel mit

Ein Jahr ist es inzwischen her, seit Sachsen ins virtuelle Automatenspiel eingestiegen ist. © Sina Schuldt/dpa

Ein Jahr nach dem Einstieg in das Geschäft mit Automatenspielen im Internet hat die staatliche Spielbanken GmbH in Sachsen eine positive Bilanz gezogen.

"Es ist aus unserer Sicht gut angelaufen", sagte der Geschäftsführer der Spielbanken, Frank Schwarz, der Deutschen Presse-Agentur in Leipzig. Das Unternehmen sei zuversichtlich, dass es in absehbarer Zeit in die Profitabilität komme. Derzeit reichen die Einnahmen allerdings nicht aus, um die Investitionen zu decken. Dies sei anfangs aber völlig normal.

"Die Gewinne, die aus den Spielbanken gemacht werden, gehören dem Staat", erklärt Schwarz. Ein Teil der Gewinne fließe in das Gemeinwohl - etwa in den Landessportbund, in die Forschung, in Musikschulen oder in Staatsbetriebe wie das Dresdner Schloss. Zudem werde auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) finanziert.

Der andere Teil werde angespart, um die sächsischen Spielbanken weiterzuentwickeln.