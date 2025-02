Schock bei Spreadshirt und Co.! Leipziger Unternehmen feuert Dutzende Mitarbeitende

Die Spread Group hat ihren Sitz in der Gießerstraße im Leipziger Westen. © IMAGO / Peter Endig

"Unsere Branche erlebt tiefgreifende Veränderungen, die wir als Chance nutzen wollen", erklärte die Sprecherin weiter. So habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren in neue Geschäftsfelder, Tech-Infrastrukturen und Produktionswerke investiert.

Dem ständen allerdings die gestiegenen Kosten und eine inflationsbedingte schwächere Nachfrage bei Kunden gegenüber, die man "nicht ignorieren" könne. Mit der durch den Stellenabbau optimierten Kostenstruktur wolle man nun also die Grundlage für gestärkte Wettbewerbsfähigkeit schaffen und gleichzeitig Geld für "zukunftsweisende" Investitionen generieren.

Zu den individuellen Vereinbarungen mit den gefeuerten Mitarbeitenden wollte sich das Unternehmen nicht äußern. Man habe aber versucht, "Transparenz, Fairness und einen respektvollen Umgang" walten zu lassen.

Zur Spread Group mit Sitz im Leipziger Westen gehören die Marken Spreadshirt, Spreadshop, TeamShirts und SPOD.