18.05.2023 18:09 Shoppen in Leipzig: Diese Sonntage sind 2023 noch verkaufsoffen

In der zweiten Jahreshälfte locken die Markttage und der Weihnachtsmarkt in Leipzigs Innenstadt. Dabei kann auch an einigen Sonntagen geshoppt werden.

Von Eric Mittmann

Leipzig - In der zweiten Jahreshälfte locken sowohl die Markttage als auch der Weihnachtsmarkt in Leipzigs Innenstadt. Damit dabei auch ordentlich geshoppt werden kann, hat Leipzigs Stadtrat drei verkaufsoffene Sonntage bis Ende 2023 beschlossen. Rund um die Markttage und den Weihnachtsmarkt werden in Leipzig auch in diesem Jahr verkaufsoffene Sonntage veranstaltet. (Symbolbild) © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Die Termine im Überblick: 24. September



3. Dezember



17. Dezember

Die Leipziger Markttage laden vom 22. September bis 3. Oktober zu einem Bummel durch die Stadt ein. Über 100 Händler würden dann ihre Ware anbieten, darüber hinaus locken Gastronomie und Unterhaltung rund um den Markt zu einem Besuch. Leipzig Wirtschaft Schnelleres Internet für Leipzig: Stadt schließt weitere Kooperation für Glasfaserausbau Allein am ersten Wochenende vom 22. bis 24. September würden dabei mehr als 100.000 Besucher erwartet. Klar, dass bei einem solchen Ereignis auch die Geschäfte geöffnet haben sollten. Dass rund um den Leipziger Weihnachtsmarkt, zu dem auch in diesem Jahr wieder Millionen von Besucher erwartet werden, verkaufsoffene Sonntage stattfinden, sollte wohl niemanden verwundern.

