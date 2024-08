Sicherheit am Leipziger Shopping-Center Höfe am Brühl: "Lage hat sich nochmals verbessert"

Leipzig - Schlendert man durch die Hallen der Höfe am Brühl, kommt man nicht umhin, an der ein oder anderen Ecke leerstehende Verkaufsflächen zu bemerken. TAG24 hat bei Centre Managerin Tetiana Herberger nachgefragt, wie es denn um den aktuellen Leer- bzw. Vermietungsstand im Leipziger Einkaufszentrum steht.

Hinter den Kulissen und versteckt vor den Blicken der Besucher ist aktuell also durchaus viel in Bewegung.

So passiert der Umbau und Neubezug der Räumlichkeiten nicht von heute auf morgen, alleine schon die Genehmigung der Bauanträge oder die Verhandlungen mit Interessenten nehmen viel Zeit in Anspruch.

Leerstehende Läden bedeuten nicht zwangsläufig, dass diese unvermietet sind. Hier zieht zum Beispiel bald "Pull & Bear" ein. © Christian Grube

So darf man sich schon bald auf neue kulinarische Leckereien im 27.000 qm großen Center einstellen: Laut Herberger soll im Untergeschoss das Bistro "Burger Bro" eröffnen. Für das orientalische Restaurant Best Maza hingegen ist eine komplette Umstrukturierung und Erweiterung geplant.

Im September freue man sich zudem auf die Eröffnung eines Ottoman Stores, welcher sich auf Orient Cosmetics fokussiert.

Allgemein sei man in der Center-Leitung durchaus zufrieden mit dem aktuell vorhandenen Mieter- und Markenmix: "Die Höfe am Brühl sind (...) optimal positioniert und erfolgreich für die Zukunft aufgestellt."

Doch in der Vergangenheit war nicht immer alles gut gelaufen für Tetiana Herberger und das Einkaufszentrum: So hatten jugendliche Gruppen im und rund um die Höfe am Brühl immer wieder mit Überfällen und Diebstählen für Schlagzeilen und Sorge bei den Besuchern gesorgt. Hier gibt es Positives zu vermelden: "Seit dem Frühjahr hat sich die Lage nochmals verbessert und auch die Versammlung von Jugendlichen hat stark nachgelassen", so Herberger.