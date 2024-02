Mehr als 100 neue Jobs: Solarmodul-Fabrik bei Leipzig macht es möglich

Ein vollständig elektrisch angetriebener Versuchs-Lkw mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach steht auf dem Gelände des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE). (Archivbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Somit wolle "Opes Solar Mobility" in der Kleinstadt Zwenkau in den kommenden zwei Jahren rund 120 Arbeitsplätze schaffen, teilte das deutsche Unternehmen am Montag bei der Gebäudeübergabe mit.

Die gemeinsam mit dem Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik (CSP) und dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) entwickelten Solarmodule sollen vor allem den Energieverbrauch der Fahrzeuge reduzieren. Somit sorgen die Module für geringere Kosten und höhere Reichweiten.

Jährlich sollen mehrere hunderttausend Fahrzeuge mit den mobilen Modulen aus dem Werk ausgestattet werden.

"Solarmodule für Fahrzeuge sind besonders leichte und robuste Spezialentwicklungen, an deren Optimierung wir permanent forschen und entwickeln", sagte der Geschäftsführer Robert Händel. Die Standortwahl begründete er mit der Nähe zum Fraunhofer CSP in Halle und der Universität Leipzig.