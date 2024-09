Zwei Schließungen in Leipzig: "Café Waldi" und "OSKAR" gibt's nicht mehr!

Nach nicht einmal einem Jahr ist auch das aber schon wieder Geschichte. Das Konzept ist offenbar nicht aufgegangen, seit Anfang der Woche ist die Eingangstür am Peterssteinweg verschlossen, die Fenster mit Folien abgeklebt.

Im Oktober 2023 hatten die Leipziger ihr "Waldi" dann zurück: Ray Lange war neuer Betreiber in dem Laden, der mit seinem Team fortan "nur" noch Kaffeespezialitäten, leckeren Kuchen und andere Snacks anbot.

Nach der Schließung 2018 stand die zweigeschossige Tanzbar mit Wohnzimmer-Atmosphäre lange leer. Später zogen Büros in die obere Etage ein, wo zuvor getanzt wurde.

Auch das nahegelegene "OSKAR" hat den Betrieb eingestellt. © Nico Zeißler

Ähnliches widerfuhr auch dem "OSKAR". Gerade mal 200 Meter vom "Café Waldi" entfernt, war das Restaurant mit Gartenbereich ebenso beliebt wie bekannt.

War das Lokal geöffnet, schoss an der Ecke Floßplatz/Harkortstraße unweit des Bundesverwaltungsgerichts in regelmäßigen Abständen Feuer empor - ein echter Hingucker.

Ob Burger, Antipasti-Platten, saftiges Fleisch oder leckere Drinks: Hier gab es (fast) alles, was up to date war. Regelmäßig fanden auch Tanzveranstaltungen statt, für die der große Speisesaal leergeräumt und zum Dancefloor umfunktioniert wurde.

All das hat sein Ende gefunden. Das Tor zum Garten ist geschlossen, im Aushang steht nur: "Liebe Gäste, wir haben unseren Restaurant-Betrieb eingestellt." Am 31. August fand das Closing statt. Das angrenzende Hostel ist laut Homepage noch bis 30. September buchbar, wird anschließend wohl auch schließen.

Ob das Areal in absehbarer Zukunft - mit neuem Betreiber - wiedereröffnet, ist ebenso wie beim "Café Waldi" noch unklar.