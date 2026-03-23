Sachse 16 Jahre ohne Strom: "Im Winter war es dunkel, im Sommer konnte man keine Lebensmittel lagern"

Leipzig - Nach Hause kommen, Licht anschalten, Handy laden, Essen kochen und nebenbei die Waschmaschine schleudern hören: Was wohl für die meisten nach normalem Alltag klingt, war für Tom* über mehr als 15 Jahre wegen Stromschulden ein fehlendes Luxusgut. Jetzt hat sich der Leipziger Hilfe gesucht und spricht über die schwere Zeit.

Ein Leipziger lebte 16 Jahre fast durchgehend ohne Strom. (Symbolbild) © 123rf/chingyunsong

"Irgendwann hatte ich kein Geld gehabt, dann wurde mir der Strom abgeschaltet und die Kosten waren zu hoch", erzählt der 45-Jährige dem MDR. Er habe "15, 16 Jahre keinen Strom" gehabt.

"Im Sommer war es extrem, man konnte keine Lebensmittel lagern und im Winter war es dunkel. Irgendwann verzweifelt man", gibt der Leipziger zu, der auch mit Depressionen zu kämpfen hat. Einige Freunde wenden sich wegen der Schulden von ihm ab, die auf mehr als 20.000 Euro angewachsen sind.

Um sich nicht im Dunkeln duschen oder Zähne putzen zu müssen, schaltet der 45-Jährige sein Handylicht an. Bei Familie und Freunden lädt er sein Smartphone auf, lässt seine Wäsche waschen.

Weil er immer wieder in die Arbeitslosigkeit rutscht, kann er seine bereits angefallenen Rückstände nicht schmälern, baut sie sogar noch weiter auf. In seinem Fall kann nur ein Insolvenzverfahren helfen.

Toms* Fall ist ein extrem seltener, weiß Cornelia Hansel, Schuldnerberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS). Und rät: "Wer eine Abmahnung von seinem Energieversorger bekommt, sollte das als absolutes Achtungszeichen nehmen und anfangen zu recherchieren, zu schauen und zu klären, was denn hier passiert ist."