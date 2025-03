Leipziger Neuseenland: Zum Frühstück gibt's imposante Stahlriesen

Leipzig - Zwei "neue" historische Stahlriesen locken am Wochenende zum Saisonauftakt in den Bergbau-Technik-Park im Südraum Leipzig : ein imposanter MIBRAG-Gleisrücker sowie der ausgediente Raupendrehkran vom Typ RDK 300. Letzteren hatte die Mitteldeutsche Bergbau Service GmbH (TDE) voriges Jahr dem Verein Bergbau-Technik-Park überlassen.

Der Bergbau-Technik-Park mit einem historischen Stahlriesen im Hintergrund. (Archivbild) © Anke Brod

Jener 42-Tonnen-Gigant war bis zuletzt im Tagebau Profen und Schleenhain im Dienst und kommt ursprünglich aus dem einstigen ZEMAG-Kombinat in Zeitz.

Überdies laden ehemalige Bergmänner des Tagebaus Espenhain am Samstag und Sonntag auf dem 5,4 Hektar großen Gelände jeweils ab 11 Uhr zu Führungen über Bergbau-Geschichte sowie dem Alltag von Bergleuten an.

Bei alldem veranstaltet der Bergbau-Technik-Park in dem früheren Tagebau Espenhain Zeitreisen in die Braunkohlen-Ära. An 23 Thema-Stationen warten Schaufelradbagger, Elektrolokomotiven aber auch Ansichten verlorener Orte sowie die Darstellung der Folgelandschaft.

Ein Meilenstein für den Bergbau-Technik-Park dürfte darüber hinaus die kürzlich erteilte Baugenehmigung für das Projekt "Begehbarmachung Bagger 1547" sein. Somit könnt Ihr diesen Giganten künftig sicher erklimmen und genießen!