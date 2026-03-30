Liefer-Wirrwarr! Nach drei Stunden gab's kaltes Essen, das eigentlich storniert sein sollte

Leipzig - Wer kennt's nicht? Bock auf ein geiles Abendessen, aber nichts Passendes daheim. TAG24-Redakteur Nico Zeißler hat deshalb beim Lieferdienst Wolt bestellt - und ist schwer enttäuscht worden. Die Chronologie.

Pünktlich fertig war das Essen ... © PR/Wolt

18.07 Uhr: Ich bestelle via Wolt bei einem asiatischen Restaurant in Leipzig-Plagwitz. Vorab wird eine Lieferzeit von 25 bis 30 Minuten angezeigt.

18.55 Uhr: Längst hätte die Bestellung im Stadtteil Zentrum-West angekommen sein müssen. Doch die Lieferzeit verschiebt sich immer weiter nach hinten. Besonders verwunderlich: Obwohl der Kurier das asiatische Essen schon abgeholt hat, fährt er laut Tracking-Verfolgung mehrfach in unmittelbarer Nähe an meiner Adresse vorbei, um offenbar andere Bestellungen abzuholen und vorher auszuliefern.

19.32 Uhr: Ich nehme Kontakt mit dem Kundendienst auf, der von einer Route spricht, die dem Kurier vorgegeben werde.

19.37 Uhr: Nachricht vom Kundendienst: "Es ist nicht toll, wie es läuft, aber er kommt wirklich noch zu dir." Allerdings sind mittlerweile eineinhalb Stunden vergangen.

20.20 Uhr: Ich warte nach wie vor auf mein Essen, das ich vor zwei Stunden und 15 Minuten bestellt habe. Mittlerweile ist der Tracking-Punkt des Fahrers verschwunden. Sein letzter Standort war im Bereich der HTWK kurz vor Connewitz.