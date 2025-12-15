Mitten im Weihnachtsgeschäft: Mitarbeiter in Leipziger Logistikzentrum streiken

Anfang Dezember streikten die Mitarbeiter schon einmal. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Erstmals findet der Streik über zwei Tage statt, teilte Ronny Streich, Gewerkschaftssekretär Handel in Leipzig / Nordsachsen und Sachsen-Anhalt Süd, mit.

Am Montag und Dienstag legen einige Angestellten ihre Arbeit nieder. "Solange die Arbeitgeberseite nicht verhandelt, machen wir Druck", sagte Streich.

Die Belastung in der Logistikbranche sei nach der Black Week und dem Black Friday hoch. Mitten im Weihnachtsgeschäft wollen die Angestellten demnach ein Zeichen setzen.

"Hoher Arbeits- und Leistungsdruck, Überstunden, keine Ruhe, hoher Krankenstand – das sind die Folgen für die Beschäftigten. Und das alles ohne Tarifvertrag und für einen Lohn, der für sie kaum zum Leben reicht", hieß es.