Aufschrei in Leipzig wegen Logo-Gate: "War so zu erwarten und ist völlig in Ordnung!"

Leipzig - Seitdem das neue Corporate Design der Stadt Leipzig offiziell eingeführt wurde, regt sich Protest innerhalb der Stadtbevölkerung . Petitionen fordern, zum alten Logo zurückzukehren oder das Design noch einmal neu zu gestalten. TAG24 hat nachgefragt, wie die Stadt damit umgeht.

Das neue Logo sorgt für viel Diskussion innerhalb der Stadtbevölkerung. © Bildmontage: Christian Grube; Stadt Leipzig

Mehr als 25.000 Unterschriften haben zwei Petitionen bisher insgesamt gesammelt.

Marco Erbe, der Geschäftsführer von schnellestelle.de, startete die Petition "Stoppt den Vergabedeal der Logo-Ausschreibung in Leipzig". Er fordert eine Neugestaltung, an der die interessierte Öffentlichkeit beteiligt ist.

"Der aktuelle Vergabedeal zur Logo-Ausschreibung in Leipzig hat das Potenzial, die Wahrnehmung und das kulturelle Erbe unserer Heimatstadt zu gefährden", schrieb er. "Der Entwurf, der wie eine zerdrückte Büroklammer anmutet, steht in krassem Gegensatz zu dem stark verankerten Symbol unseres Löwen - ein Symbol, das Stärke, Mut und Geschichte verkörpert", hieß es weiter.

Matthias Hasberg, Pressesprecher der Stadt Leipzig, bestätigte gegenüber TAG24, dass beide Petitionen derzeit geprüft werden. "Sollten die Petitionen die entsprechenden formalen Kriterien erfüllen, wird sich der Stadtrat oder Oberbürgermeister unmittelbar damit beschäftigen", so Hasberg.

Er verwies aber auch darauf, dass das neue Logo vor allem der Außenkommunikation dient und dass das offizielle Stadtwappen weiterhin bestehen bleibt.