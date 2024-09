Autofahrer aufgepasst: Leipzigs Ring ist am Sonntag tabu!

Anlass ist die Europäische Mobilitätswoche, die in Leipzig mit einem autofreien Sonntag einhergeht. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Anwohner können trotzdem noch in den Ring einfahren. Die Stadt will dazu Schleusen an der Gottschedstraße, der Grünewaldstraße und der Gerberstraße einrichten. Die Buslinie 89 verkehrt am Sonntag ab der Haltestelle Wächterstraße mit Umleitung über die Friedrich-Ebert-Straße und die Käthe-Kollwitz-Straße zum Westplatz. Dabei wird die Ersatzhaltestelle Neues Rathaus in der Friedrich-Ebert-Straße bedient.

Für Radfahrer, die am Sonntag den Ring nutzen wollen, gelten nach wie vor die allgemeinen Verkehrsregeln. Ebenso sind weiterhin die Ampeln zu beachten.