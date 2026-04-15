Bezahlbare Wohnungen entstehen im Leipziger Zentrum, doch es gibt einen Haken
Leipzig - Bezahlbarer Wohnraum ist vor allem innenstadtnah in Leipzig rar. Jetzt sollen im Zentrum-Nord mehr als zwei Dutzend neue Wohnungen entstehen, am Mittwoch fand bereits der Spatenstich statt. Allerdings werden sie nicht sofort allen Menschen angeboten.
Laut Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wolle man sich in der Messestadt weiter für bezahlbares Wohnen einsetzen und so wird nun das Mehrfamilienhaus mit 31 Wohnungen und einer Tiefgarage in der Nordstraße gebaut.
Der Haken: Angeboten werden sie zunächst Bundesbediensteten im Rahmen der Wohnungsfürsorge des Bundes, darunter Beschäftigte des Zolls, der Bundespolizei und der Bundeswehr. Nur die Wohnungen, die nicht darüber vergeben werden, bietet die BImA schließlich zu den gleichen bezahlbaren Konditionen auf dem freien Wohnungsmarkt an.
Wer dann tatsächlich in den Genuss kommt, dem stehen moderne Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen verteilt auf fünf Etagen zur Verfügung, deren Bau nun beginnt.
"Jede Wohnung verfügt über einen Balkon beziehungsweise eine Dachterrasse sowie ein eigenes Kellerabteil", kündigt die BImA an.
"Mit diesem Projekt schaffen wir nicht nur bezahlbaren Wohnraum, sondern echte Lebensqualität für Familien", so Fachgebietsleiter Torsten Böhlke. "Bezahlbar und hochwertig schließen sich nicht aus."
Familien sollen sich wohlfühlen in dem neuen Haus in der Nordstraße
Dabei soll das Thema Nachhaltigkeit nicht zu kurz kommen, denn eine Photovoltaikanlage für umweltfreundliche Energiegewinnung soll auf dem Dach installiert werden.
Im Innenhof soll es nicht nur schön grün werden, auch hochwertige Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten sollen Familien ein schönes Umfeld ermöglichen. Schon im ersten Halbjahr 2028 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.
An der Ecke zur Ernst-Pinkert-Straße, genau gegenüber von der Konsum-Filiale, stand bis vor wenigen Jahren noch ein kleiner Garagenhof.
Auf der Baustelle war erst vor zwei Wochen Alarm ausgelöst worden, nachdem vermeintliche Munition gefunden worden war. Der angerückte Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte dann jedoch Entwarnung geben, es handelte sich lediglich um eine Kabelmuffe.
Neben dem Neubau an der Nordstraße baut das BImA seit vergangenem Oktober außerdem ein Mehrfamilienhaus mit 17 Wohnungen an der Ludwig-Erhard-Straße im Osten der Stadt. Diese sollen im zweiten Halbjahr 2027 fertig sein.
Titelfoto: W&V Architekten