Bezahlbare Wohnungen entstehen im Leipziger Zentrum, doch es gibt einen Haken

Leipzig - Bezahlbarer Wohnraum ist vor allem innenstadtnah in Leipzig rar. Jetzt sollen im Zentrum-Nord mehr als zwei Dutzend neue Wohnungen entstehen, am Mittwoch fand bereits der Spatenstich statt. Allerdings werden sie nicht sofort allen Menschen angeboten.

Diese Visualisierung zeigt, wie das Mehrfamilienhaus an der Nordstraße aussehen soll. © W&V Architekten

Laut Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wolle man sich in der Messestadt weiter für bezahlbares Wohnen einsetzen und so wird nun das Mehrfamilienhaus mit 31 Wohnungen und einer Tiefgarage in der Nordstraße gebaut.

Der Haken: Angeboten werden sie zunächst Bundesbediensteten im Rahmen der Wohnungsfürsorge des Bundes, darunter Beschäftigte des Zolls, der Bundespolizei und der Bundeswehr. Nur die Wohnungen, die nicht darüber vergeben werden, bietet die BImA schließlich zu den gleichen bezahlbaren Konditionen auf dem freien Wohnungsmarkt an.

Wer dann tatsächlich in den Genuss kommt, dem stehen moderne Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen verteilt auf fünf Etagen zur Verfügung, deren Bau nun beginnt.

"Jede Wohnung verfügt über einen Balkon beziehungsweise eine Dachterrasse sowie ein eigenes Kellerabteil", kündigt die BImA an.

"Mit diesem Projekt schaffen wir nicht nur bezahlbaren Wohnraum, sondern echte Lebensqualität für Familien", so Fachgebietsleiter Torsten Böhlke. "Bezahlbar und hochwertig schließen sich nicht aus."