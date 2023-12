Buchmesse, Stadtfest, Weihnachtsmarkt: Diese Termine könnt Ihr Euch für 2024 schon mal vormerken

Leipzig - 2024 rückt immer näher und natürlich ist auch im kommenden Jahr wieder einiges los in Leipzig . Die wichtigsten Termine haben wir Euch hier übersichtlich zusammengefasst, sodass Ihr Euch Buchmesse, Stadtfest, Highfield und Co. schon einmal vormerken könnt.

Mitte Mai wird es dann wieder düster in der Messestadt: Bereits zum 31. Mal kommt die Schwarze Szene zum Wave-Gotik-Treffen in Leipzig zusammen. Neben dem Heidnischen Dorf und dem Viktorianischen Frühstück können sich Besucher und Freunde des Festivals auch diesmal wieder auf zahlreiche Konzerte und andere Veranstaltungen freuen. Besonderer Höhepunkt sind zudem immer die Kostüme und Outfits der WGT-Besucher.

Ende Juni steht dann das Leipziger Rosental ganz im Zeichen der Hochkultur: Das Gewandhausorchester lädt erneut zum Open-Air-Konzert Klassik Airleben. An zwei Abenden in Folge präsentiert das Gewandhausorchester klassische Musik unter freiem Himmel. Das Besondere daran: Das Ganze ist gratis.

Musikalisch wird es auch im August beim Highfield-Festival am Störmthaler See. Etwa 30.000 Fans pilgern jedes Jahr zu der Mega-Party, auf deren Bühne bereits Bands wie die Foo Fighters, Die Toten Hosen und Die Ärzte standen. Einige Acts für 2024 wurden auch schon bekannt gegeben. So können sich Fans unter anderem auf Peter Fox, Provinz, Rise Against und Cro freuen.

Tickets sowie weitere Infos gibt es unter Highfield.de.