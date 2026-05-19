Raubkatzen-Attacke in Sachsen: Preisgekrönte "Tiger-Königin" schon länger in der Kritik

Tiger-Königin Carmen Zander mit fünf ihrer "Mäuse" im Dresdner Weihnachtszirkus 2014. © PR

Wie es zu diesem Vorfall kommen konnte, blieb am Sonntag unklar.

Fakt ist: Die in Karl-Marx-Stadt geborene Tiger-Mama Zander ist Vollblut-Dompteurin. Seit sie 19 war, zog sie Raubkatzen groß, gewann etliche Preise, unter anderem in Monte Carlo. "Das Höchste, was man erreichen kann", wie sie mal zur "LVZ" sagte. Doch seit Jahren stehen Zirkusse mit Tieren in der Kritik.

Mit Streichel-Events und kleineren Tier-Shows hält sich Zander in diesem Gewerbegebiet über Wasser, aus dem nun einer ihrer Tiger ausgebüxt ist. Ein Platz zwischen Tankstelle und Lagerhäusern kurz vor der A9, aus Gittern und Zäunen zusammengeschustert. In Deutschland darf jede Privatperson Tiger kaufen, wenn sie Haltungsstandards erfüllt.

Das tat Zander offenbar bis 2022, übereinstimmenden Medienberichten zufolge erlosch vor Jahren ihre Haltungsgenehmigung. Scheinbar hatte sich bislang aber niemand getraut, der Tiger-Königin ihre mehr als zehn (!) Großkatzen abzunehmen.