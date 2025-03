28.03.2025 05:53 762 Damit der Auwald nicht austrocknet: Leipzig setzt grüne Lunge unter Wasser

In Leipzig werden ab der kommenden Woche Teile des Auwaldes geflutet. So will die Stadt die Austrocknung ihrer grünen Lunge verhindern.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - In Leipzig werden ab der kommenden Woche Teile des Auwaldes geflutet. So will die Stadt die Austrocknung ihrer grünen Lunge verhindern. Die Nahle durchzieht den nordwestlichen Auwald. Mit ihrem in den Burgauenbach abgeleiteten Wasser soll jetzt ein Teil des Waldes geflutet werden. © Alexander Bischoff Wie ein grünes Band zieht sich das 5700 Hektar große Landschaftsschutzgebiet durch Leipzig. Doch mehr und mehr wandelt sich der Auwald zu einem gewöhnlichen Laubwald, wo Berg- und Spitzahorn die auentypischen Baumarten wie Eiche, Esche und Linde verdrängen. Die Ursachen hierfür wurden in den vergangenen 100 Jahren gesetzt, als die ursprünglich durch den Auwald mäandernden Fließgewässer begradigt, Deiche als Flutschutz angelegt und der Grundwasserspiegel durch exzessiven Braunkohlebergbau im Umland abgesenkt wurden. Die Folge: Der Wald droht nun auszutrocknen. Leipzig Lokal Amtstermine auf dem Schwarzmarkt? Wie Leipzig schon jetzt dagegen vorgeht Um das zu verhindern, werden einzelne Areale regelmäßig geflutet. Ab Montag ist es wieder so weit. Vor dem Nahlewehr wird der Schieber zum Burgauenbach für vier Wochen geöffnet. Dann schießen 500 Liter Flusswasser pro Sekunde den 1999 künstlich angelegten Bach hinab. Wird ab Montag geflutet: der Burgauenbach. © Alexander Bischoff Dieser Schieber regelt den Zulauf aus der Nahle - er wird vier Wochen lang geöffnet. © Alexander Bischoff Spaziergänger sollten sich auf überflutete Waldwege einstellen Den Auwaldboden überzieht gerade ein grüner Bärlauch-Teppich. Doch er ist zu trocken, weshalb auentypische Bäume auf dem Rückzug sind. © Alexander Bischoff "Indem das Wasser aus dem Elsterbecken verstärkt in den Burgauenbach abfließt, tritt dieser stellenweise über die Ufer und füllt frühere Gewässerläufe und Senken. So wirken wir der zunehmenden Austrocknung der Aue rund um den Burgauenbach aktiv entgegen", erläutert Rüdiger Dittmar, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer. Der Grundwasserstand werde angehoben, wovon die auentypischen Baumarten profitieren. "In den mit Wasser gefüllten Rinnen und Senken entstehen zudem wertvolle Lebensräume auf Zeit, die zum Laichen und Brüten genutzt werden, was sich positiv auf die biologische Vielfalt auswirkt", nennt Dittmar einen weiteren Aspekt. Leipzig Lokal Auto, Fahrrad oder doch zu Fuß? So bewegen sich die meisten Leipziger fort Kleiner Warnhinweis für Spaziergänger: In dieser Zeit kann es im nordwestlichen Auwald auch zu einer Überflutung von Waldwegen kommen.

Titelfoto: Alexander Bischoff