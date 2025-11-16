Fans belagern Mannschaftshotel: DFB-Team trifft in Leipzig ein

Leipzig - Am Samstag ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Leipzig eingetroffen. Nach einer eher durchwachsenen Leistung am Freitag gegen willensstarke Luxemburger trifft die DFB-Elf am Montagabend in der Red Bull Arena im letzten Spiel der WM-Quali auf die Slowakei.

Gegen 17.30 erreichte der Mannschaftsbus das Hotel in der Leipziger Innenstadt und wurde bereits von vielen Fans erwartet. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Um 16.42 Uhr landete das Team mit einem Airbus A320 der Lufthansa am Flughafen Leipzig/Halle.

Von dort aus ging es dann mit dem Mannschaftsbus Richtung Westin Hotel in der Leipziger Innenstadt.

Vor dem Eingang warteten bereits zahlreiche Fans im grauen Nieselregen, die auf einen kurzen Blickkontakt oder ein Autogramm hofften.

Polizeikräfte sicherten den Bereich rund um das Teamhotel ab und sorgten für einen geordneten Ablauf bei der Ankunft.