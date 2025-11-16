Gefangener flieht nach Gerichtstermin: Auch Tage später fehlt jede Spur

Halle (Saale) - Auch zwei Tage nach der Flucht eines Mannes nach dessen richterlicher Vorführung am Amtsgericht Halle fehlt von ihm weiter jede Spur. Das sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Gegen Mohamed A. wird in Frankreich ermittelt. © Montage Polizeiinspektion Halle (Saale)

Der Mann war am Donnerstagabend am Riebeckplatz in der Saalestadt vorläufig festgenommen und flüchtete zu Fuß am frühen Freitagnachmittag aus der polizeilichen Aufsicht im Außenbereich des Gerichtsgebäudes.

Wie es dazu kommen konnte, befindet sich nach Polizeiangaben "in Klärung".

Gegen den Mann liegt den Angaben zufolge eine Fahndungsausschreibung aus Frankreich aus dem Jahr 2020 vor.

Er soll dort einen Mann angegriffen und verletzt haben. Am Amtsgericht Halle war eine Festhalteanordnung im Zuge der internationalen Rechtshilfe durch einen Richter erlassen worden.