Drahtesel raus! Leipzig sammelt fürs "Stadtradeln" Kilometer

Leipzig - Vom 1. bis 21. September heißt es in Leipzig wieder: Ordentlich in die Pedale treten! Denn die sächsische Metropole nimmt an dem bundesweiten Wettbewerb "Stadtradeln" teil. Dabei geht es darum so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zu sammeln und sich so für die Förderung des Radverkehrs, Klimaschutzes, sowie eine verbesserte Lebensqualität einzusetzen.