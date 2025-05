Entscheidung gefallen: RB darf Kleinmesse-Gelände bebauen! So geht es für die Schausteller weiter

Leipzig - Wegweisende Entscheidung am Mittwoch in Leipzigs Ratsversammlung: Mit deutlicher Mehrheit beschlossen die Stadträte, dass RB Leipzig ein Erbbaurecht für den Festplatz am Cottaweg erhalten soll und damit sein Trainingszentrum ausbauen kann. Die Kleinmesse darf vorerst jedoch auf dem Gelände verbleiben.