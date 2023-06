Das Parkhaus soll doch kommen! Leipzig stellt Pläne für das Stadionumfeld vor

Leipzig - Das Umfeld der Red Bull Arena in Leipzig soll neu gestaltet werden, dieses Projekt verfolgt die Stadt bereits seit Jahren. Nun hat Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) den Masterplan dafür vorgestellt. Vor allem ein Vorhaben dürfte die Verwaltung dabei noch einiges an Überzeugungsarbeit kosten.

Nach mehrjähriger Vorbereitung hat Leipzig am Donnerstag den Masterplan zur Umgestaltung des Stadionumfelds vorgestellt. (Archivbild) © DPA

Die Rede ist vom Bau eines Parkhauses, das dem aktuellen Lageplan nach auf dem derzeit existierenden Parkplatz westlich der Quarterback Immobilien Arena entstehen soll.

Die Stadt verfolgt damit das Ziel, die für das Areal gesetzlich vorgeschriebene Zahl an Parkplätzen bereitzustellen. Nur so, mahnten OB Jung und Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) immer wieder, könne das Areal der Kleinmesse am Cottaweg erhalten werden, auf dem die Parkplätze ansonsten entstehen müssten.

"Nur, wenn wir das Parkhaus schaffen, bekommen wir die Fläche am Cottaweg frei", sagte Jung. "Wir erachten das für absolut erforderlich, ansonsten sind die Pläne nur schwer umzusetzen."

Die Idee eines Parkhauses an der Red Bull Arena hatte in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen im Stadtrat gesorgt. Auch Baubürgermeister Dienberg erklärte nun: "Das Parkhaus ist auch für mich nur eine Übergangslösung. Das kann dann auch gern wieder zurückgebaut werden."

Die Stadt setze auch weiterhin auf ihr Park+Ride-System und den Umweltverbund, damit Autofahrer gar nicht erst bis zum Stadion fahren, sondern dieses außerhalb stehen lassen und auf Bahn, Fahrrad und Co. setzen. Durch das Parkhaus würde lediglich die notwendige Anzahl an Stellplätzen geschaffen und keine zusätzlichen. Diese, so betonte Dienberg, seien jedoch gesetzlich vorgeschrieben.

Noch im Juli sollen Leipzigs Stadträte über den Masterplan entscheiden. Bis dahin wollen Jung und Dienberg intensiv für das Vorhaben werben.